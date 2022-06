Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). Bendungan yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik tersebut merupakan salah satu bendungan yang dibangun pemerintah untuk penyiapan air baku di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengatakan Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua bendungan yang sudah dalam proses pembangunan.

“On going Bapak untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen,” kata Jarot saat memberikan pemaparan kepada Presiden.

Jarot mengatakan bendungan yang ditargetkan selesai pada awal 2023 akan memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik. Melalui manfaat tersebut, Bendungan Sepaku Semoi akan memberikan manfaat tidak hanya di IKN dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), tetapi juga di Kota Balikpapan.

“Jadi, kapasitas Sepaku Semoi itu 2.500 liter per, 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan, yang 2.000 liter per detik nanti akan dikirim untuk KIPP dan IKN secara menyeluruh,” ujar Jarot.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, Jarot mengatakan, pemerintah juga sedang membangun Intake Bendungan Sepaku yang saat ini progres pembangunannya baru mencapai 13 persen. Nantinya, Bendungan Sepaku akan memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik dan ditargetkan selesai pada Desember 2022.

“Insyaallah Desember 2022 akan kami selesaikan sehingga tahun 2023 Februari itu sudah bisa kurang lebih 5.000 liter per detik,” ucapnya.

Jarot optimistis target pembangunan infrastruktur pendukung IKN tersebut dapat selesai tepat waktu dan target penyediaan air baku 5.000 per detik pada 2035 dapat tercapai dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah meluangkan waktu untuk meninjau langsung proyek pembangunan tersebut.

“Ini suatu dorongan bagi kami, perhatian seorang Bapak Presiden sampai melihat pekerjaan kami untuk menyiapkan air baku dalam rangka ibu kota negara menjadi semangat, menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja lebih cepat, sesuai dengan spek tetapi juga insyaallah ini nanti bisa menjadi tujuan pariwisata yang luar biasa,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

