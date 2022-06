Forum Bisnis BRICS 2022, Modi: India Target Pertumbuhan 7,5%

Beijing, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menyatakan, tahun 2022 ini, India menargetkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,5%. Hal ini akan menjadikan India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat saat ini.

Target tersebut diungkapkan Modi saat berpidato secara virtual dalam pembukaan Forum Bisnis negara-negara ekonomi pesat, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) 2022 yang berlangsung di Beijing, Tiongkok, Rabu (22/6/2022).

Forum Bisis BRICS 2022 ini diikuti sekitar 1.000 delegasi dari 18 negara. Modi pada kesempatan itu, menawarkan kesempatan berbisnis di India. Ia menjanjikan kebijakan yang ramah untuk pebisnis, disertai dukungan teknologi dan inovasi yang jadi andalan India.

“India memiliki salah satu ekosistem terbaik di dunia yaitu inovasi. Semakin banyak startup berdiri di India. Jumlahnya saat ini bahkan lebih dari 70.000 startup,” jelas Modi.

Kota Beijing menjadi tuan rumah BRICS Business Forum 2022 yang digelar secara online. BRICS Business Forum tahun ini mengambil tema “Deepening the BRICS Business Partnership to Create Jointly a Better Future for Global Development”.

Pada forum ini, pendiri dan Chairman Lippo Group, Dr Mochtar Riady, diundang menjadi salah satu panelis pada BRICS Business Forum 2022. Mochtar Riady menjadi pembicara pada panel mengenai kesehatan bertema “Work Together to Address Challenges and Expand Health Cooperation Amidst the Pandemic”.

