India Siap Bantu Sri Lanka Pulihkan Ekonomi

New Delhi, Beritasatu.com- India menyatakan siap membantu Sri Lanka dalam pemulihan ekonomi yang cepat. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (23/6/2022), Menteri Luar Negeri India Vinay Kwatra mengatakan New Delhi akan mendukung dengan dana US$ 4 miliar (Rp 59 triliun) yang dijanjikan dalam bentuk pinjaman, pertukaran, dan bantuan.

Vinay Kwatra, didampingi oleh pejabat kementerian keuangan, mengadakan pembicaraan dengan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe di ibukota komersial, Kolombo.

“India yang digarisbawahi siap membantu Sri Lanka dalam pemulihan ekonomi yang cepat melalui promosi investasi, konektivitas dan penguatan hubungan ekonomi,” kata juru bicara kementerian luar negeri India Arindam Bagchi yang menulis di Twitter.

BACA JUGA PM Sri Lanka Nyatakan Ekonomi Negara Sudah Runtuh

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam tujuh dekade, dengan kekurangan devisa yang parah menghambat impor kebutuhan pokok termasuk makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

Negara kepulauan di ujung tenggara India itu membutuhkan sekitar US$5 miliar dalam enam bulan ke depan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi 22 juta penduduknya, yang telah berjuang dengan antrean panjang, kekurangan yang memburuk dan pemadaman listrik.

"Tim India mengungkapkan rencana bantuan dalam pertemuan terpisah dengan Wickremesinghe, gubernur bank sentral dan pejabat kementerian keuangan," kata seorang pejabat dari kantor perdana menteri.

BACA JUGA Sri Lanka Tutup Kantor Pemerintah dan Sekolah 2 Pekan

“Delegasi juga akan mengadakan diskusi dengan pejabat senior tentang situasi ekonomi di negara itu dan persyaratan bantuan jangka pendek dan jangka panjang," kata kementerian luar negeri Sri Lanka.

Kepada parlemen minggu ini, Wickremesinghe mengatakan India telah menjadi sumber utama bantuan asing ke Sri Lanka tahun ini, memasok lebih dari US$ 4 miliar (Rp 44 triliun).

“Para negara tetangga juga dalam pembicaraan untuk dukungan tambahan termasuk kredit US$ 500 juta (Rp 7 triliun) untuk bahan bakar dan bantuan dengan mengimpor pupuk dan beras sebagai upaya Sri Lanka untuk mencegah krisis pangan,” kata para pejabat.

BACA JUGA Sri Lanka Perintahkan Pegawai Negeri Bekerja dari Rumah

Sri Lanka berencana untuk mengadakan konferensi donor dengan Tiongkok, India dan Jepang, kata Wickremesinghe, saat melanjutkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket dana talangan sekitar US$3 miliar.

Kekurangan kritis mata uang asing dan inflasi yang tak terkendali telah membuat hidup menjadi kesengsaraan bagi 22 juta orang di negara Asia Selatan itu.

Sementara itu, parlemen Sri Lanka membatalkan pertemuan yang tersisa selama seminggu untuk menghemat bahan bakar, kata para pejabat pada hari Kamis. Krisis ekonomi menghancurkan dengan cepat menghabiskan pasokan bensin yang sudah langka di negara pulau itu.

BACA JUGA Sri Lanka Butuh Rp 86 Triliun untuk Pertahankan Ekonomi

Pejabat parlemen mengatakan politisi memutuskan untuk tidak mengadakan sesi pada hari Kamis dan Jumat untuk menghindari penggunaan bensin yang tidak perlu, beberapa hari setelah pihak berwenang menutup sekolah dan beberapa kantor negara karena alasan yang sama.

Kepada parlemen pada Rabu, Wickremesinghe mengatakan bahwa ekonomi negara itu telah "runtuh" dan menghadapi "situasi yang jauh lebih serius" daripada kekurangannya saja saat ia memperingatkan "kemungkinan jatuh ke titik terendah".

“Ekonomi kita benar-benar runtuh. Kita sekarang menghadapi situasi yang jauh lebih serius di luar sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com