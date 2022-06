Pemanasan Pilpres 2024, Utak-atik Koalisi Partai

Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh partai politik di parlemen, bahkan nonparlemen mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Politics is the art the possible atau politik ialah seni dari kemungkinan. Pemikiran Kanselir pertama Kekaisaran Jerman, Otto Eduard Leopold von Bismarck ini tentu masih relevan, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan politik di Indonesia.

Seluruh partai politik di parlemen maupun nonparlemen mulai memanaskan mesin politiknya untuk menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Beberapa partai sudah bulat berkoalisi. Namun, partai lain juga ada yang baru penjajakan. Dinamika politik berubah begitu cepat. Segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Hal tersebut mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024. Pilpres akan digelar serentak dengan pemilu legislatif (pileg) pada 14 Februari 2024. Tahapan Pemilu 2024 telah diluncurkan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/6/2022).

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai peraih kursi terbanyak di parlemen atau sebesar 128 kursi memutuskan akan memulai safari politik. Pada 21-23 Juni 2022, PDIP menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjajaki kerja sama.

“Setelah rakernas kita akan memulai melakukan silaturahmi. Saya diminta ibu ketua umum (Megawati) bahwa sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu sosok yang membacakan rekomendasi eksternal dari rakernas PDIP. Hal ini menjadi fakta menarik dalam kegiatan partai pertama pascareformasi yang berhasil memenangkan dua kali pileg berturut-turut. Adapun isi rekomendasi itu antara lain, pencalonan presiden dan wakil presiden dari PDIP, ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri.

Sumber: BeritaSatu.com