Anies Sebut Dampak Ekonomi Formula E Jakarta Capai Rp 2,6 T

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan, ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan, menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dampak ekonomi ajang Formula E Jakarta mencapai Rp 2,6 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Anies dalam jumpa pers malam ramah tamah Jakarta E-Prix 2022 di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2022) malam.

"Kegiatan Formula E yang kemarin juga memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun," kata Anies kepada wartawan.

BACA JUGA Gubernur Anies: Formula E Jakarta Terbaik Sepanjang Sejarah

Dikatakan Anies, angka tersebut juga ikut meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) rill di Jakarta sebesar 0,08 persen.

"Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan PDRB di Jakarta sebesar 0,08 persen," ucapnya.

BACA JUGA Gubernur Anies: Penyelenggaraan Balap Formula E Sukses

Sebelumnya, Indef memastikan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 memberikan dampak ekonomi total Rp 2,638 triliun bagi DKI Jakarta atau berkontribusi 0,08 persen produk domestik regional bruto (PDRB) rill di DKI dalam satu tahun.

"Itu bukan untuk perusahaan tetapi justru ke perekonomian Jakarta, jadi menggerakkan sektoral," kata Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman kepada wartawan saat menjelaskan hasil survei di Jakarta pada Kamis (23/6/2022).

Diketahui, ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta diselenggarakan pada Sabtu (4/6/2022) di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, dengan Mitch Evans dari Tim Jaguar TCS Racing keluar sebagai pemenang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com