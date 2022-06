Pendapatan Formula E Jakarta, Gubernur DKI: Masih Dihitung

Jakarta, Beritasatu.com - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pendapatan Formula E Jakarta hingga saat ini masih dihitung dan sedang dalam finalisasi.

"Semua kegiatan dalam penyelenggaraan ini ada pencatatannya, semuanya rapi, tertib, dan sekarang dalam proses finalisasi laporan itu," kata Anies dalam jumpa pers malam ramah tamah Jakarta E-Prix 2022 di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2022) malam.

Dikatakan Anies, setelah selesai, tuntas, nantinya akan dilaporkan kepada publik. Sebab, dana tersebut juga berasal dari publik sehingga nantinya akan dilaporkan.

"Setelah selesai, tuntas, pasti akan dilaporkan kepada publik karena ini menggunakn dana dari publik. Jadi dipastikan dilaporkan. Saya tidak akan menyebutkan angka sebelum laporan itu semuanya final. Sesudah itu, nanti kita akan melaporkan," ucapnya.

Sebelumnya, Anies mengungkapkan ajang balap mobil lustrik Formula E Jakarta memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan, mencapai Rp 2,6 triliun menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

"Kegiatan Formula E yang kemarin juga memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun," ucap Anies.

Diketahui, ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta diselenggarakan pada Sabtu (4/6/2022) di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, dengan Mitch Evans dari Tim Jaguar TCS Racing sebagai pemenang.

