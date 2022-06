Info Lengkap Puncak Acara Perayaan HUT Jakarta di JIS

Jakarta, Beritasatu.com - Rangkaian acara HUT ke-495 DKI Jakarta yang dimulai sejak 24 Mei 2022 bakal berakhir pada puncak acara malam ini, Sabtu (25/6/2022). Puncak perayaan HUT Jakarta akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), ikon baru Jakarta, sore hingga malam mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Acara yang akan dimeriahkan oleh sejumlah artis kondang ini juga diramaikan dengan bazaar dan pertunjukan laser.

Berikut ini informasi lengkap puncak peringatan HUT ke-495 DKI Jakarta yang bertema “Jakarta Hajatan”

Waktu:

Di gelar pada Sabtu, 25 Juni 2022, acara in terdiri dari dua bagian yakni pukul 15.00-18.00 WIB secara off air dan 19.00-21.00 WIB on air.

Acara secara on air disiarkan antara lain melalui streaming Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Tempat:

Lokasi yang dipakai adalah ikon baru Jakarta nan modern, yakni Jakarta International Stadium (JIS), di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Lokasi ini sudah pernah digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain turnamen International Youth Championship (IYC) 2022 di mana juaranya adalah Barcelona U-18 yang mengalahkan Atletico U-18 1-0.

Acara paling akbar adalah ketika ribuan orang melaksanakan salat Id pada Lebaran 2022.

Pertunjukan:

Selain konser musik, terdapat berbagai tontonan menarik seperti laser show atau pertunjukan sinar laser yang spektakuler maupun video mapping yang disebut bakal menghadirkan pengalaman hi-tech berkelas.

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga mengirimkan 60 penari terbaik untuk memeriahkan acara ini.

Artis:

Acara yang bakal dipandu oleh Choky Sitohang dan Astrid Tiar ini bakal menampilkan deretan artti ternama sepeti band Padi Reborn, Ungu, dan Wali. Juga bakal tampil penyanyi senior Reza Artamevia, dan artis lain seperti Mahalini, Lea Simanjuntak, Saykoji, maupun Kojek.

Tidak ada nama penyanyi Indonesia yang berkarier di Amerika, Rich Brian dan Niki. Keduanya sempat disebut bakal diundang untuk tampil di acara ini.

Tiket:

Sebanyak 20.000 warga Jakarta bisa menyaksikan langsung di JIS secara gratis. Menurut Sekretaris Perusahaan PT JakLingko Indonesia Ahmad Rizalmi, tiket dibagikan secara gratis merupakan dukungan PT JakLingko Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT ke-495 DKI Jakarta.

Cara mendapatkannya melalui aplikasi JakLingko di Google Play atau App Store kemudian memilih fitur BaBe di aplikasi tersebut dan mengeklik logo Jakarta International Stadium.

Melakui cara itu warga dapat memilih zona kursi serta tribun yang diinginkan dengan catatan satu akun maksimal untuk empat tiket.

Setelah proses berhasil maka setiap akun akan mendapat QR Code yang kemudian ditukar dengan gelang akses di Pintu Barat JIS kemarin, Jumat (24/6/2022).

Namun tiket gratis tersebut sudah habis. Bagi mereka yang tidak kebagian tiket menonton langsung dapat menyaksikannya melalui siaran langsung.

Penutupan Jalan:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup sejumlah jalan di sekitar JIS saat kegiatan malam puncak HUT DKI Jakarta, yakni:

1. Simpang perlintasan bidang kereta api Jalan Sunter Permata Raya - Jalan RE. Martadinata.

2. Simpang Jalan Sunter Permai Raya - Jalan Bisma Raya.

3. Simpang Jalan Danau Sunter Barat - Jalan Danau Sunter Utara.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, penutupan mulai pukul 14.00 -21.00 WIB pada Sabtu (25/6/2022).

Pada lokasi titik-titik tersebut akan dijaga oleh petugas. Yang boleh melintas di jalan tersebut adalah kendaraan umum, kendaraan penghuni sekitar JIS, dan kendaraan VIP dan VVIP.

Transportasi:

JIS dirancang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum seperti Transjakarta, KRL dan nantinya terhubung dengan LRT.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 100 unit bus gratis di 12 titik lokasi penjemputan dan hanya akan berhenti di titik tujuan (JIS) tanpa berhenti di tengah perjalanan.

Adapun 12 titik lokasi penjemputan, yaitu:

1. Pintu masuk terminal Blok M/samping Taman Martha Tiahahu.

2. Terminal Pulogadung

3. Terminal Rawamangun

4. Terminal Kampung Rambutan

5. Terminal Kalideres

6. Terminal Grogol

7. Terminal Tanjung Priok

8. Terminal Angke

9. Samping halte Pondok Pinang, Lebak Bulus

10. Pintu masuk Stasiun Manggarai

11. Depan halte Transjakarta Dukuh Atas

12. Halte integrasi Tanah Abang

Selain itu, masyarakat tetap bisa menggunakan layanan reguler bus TransJakarta menuju JIS secara berbayar dengan rute sebagai berikut:

- Kategori Rute Angkutan Umum Integrasi

a. Rute 10K: Tanjung Priok - Senen Via Taman BMW;

b. Rute 14: JIS – Senen;

c. Rute JIS 3: Harmoni - Jakarta International Stadium.

- Kategori Rute Mikrotrans:

a. JAK.77: Tanjung Priok - Jembatan Item;

b. JAK.88: Terminal Tanjung Priok - Ancol Barat.

Sedangkan untuk mereka yang menggunakan kednaraan pribadi, tersedia kantong parkir yang dilengkapi shuttle bus.

