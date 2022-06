200 Pembalap Sepeda Ramaikan Velocity Criterium

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 200 peserta akan meramaikan ajang balap sepeda Velocity Criterium, yang akan digelar di Central Park Meikarta, Minggu (26/6/2022). Mereka yang berpartisipasi berasal dari 10 provinsi, dan tercatat lebih dari 10 peserta merupakan warga negara asing.

Data yang dihimpun dari penyelenggara hingga Jumat (24/6/2022) malam, para peserta tidak hanya pembalap individu tetapi juga berasal dari komunitas sepeda. Sedikitnya 20 komunitas mengirimkan wakilnya pada Velocity Criterium.

Para pembalap akan mengikuti enam nomor balap yang diselenggarakan yakni

1. Men Elite (atlet) 23 km, sebanyak 30 pembalap

2. Women Open (non atlet) 14 km, sebanyak 10 pembalap

3. Men Open (non atlet) 23 km, sebanyak 65 pembalap

4. Men Master A (non atlet, 30-39 tahun) 23 km, sebanyak 55 pembalap

5. Men Master B (non atlet, 40-49 tahun) 18 km, sebanyak 30 pembalap

6. Men Master C (non atlet, di atas 50 tahun) 14 km, sebanyak 10 pembalap

Velocity Criterium digelar di sirkuit sepanjang 2,3 km yang mengelilingi Central Park Meikarta, Cikarang, Bekasi, mulai pukul 06.00 WIB. Event ini diselenggarakan oleh Velocity, sebuah media online yang menghimpun komunitas pencinta sepeda dengan konten-konten seputar dunia sepeda.

Sebagai informasi, Criterium merupakan cabang balap sepeda jalan raya (road race) yang memiliki lintasan berputar (loop). Lintasan yang digunakan untuk sirkuit biasanya adalah jalan raya di tengah kota yang ditutup untuk lalu-lintas umum.

Selain di Jakarta, menurut rencana Velocity Criterium akan digelar di sejumlah kota, yaitu Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali, sepanjang tahun 2022. Puncaknya, Velocity akan menggelar Tour de Flores di Pulau Flores, NTT, pada 2023.

“Velocity Criterium kami agendakan sebagai event sport tourism, yang diharapkan ke depan bisa digelar di 10 kota dalam setahun. Ini merupakan lomba balap sepeda dengan tujuan mendorong budaya bersepeda, salah satu jenis olahraga ramah lingkungan yang diharapkan jadi ajang promosi potensi pariwisata Indonesia,” ujar Vice Chairman Velocity, Anthony Wonsono di Senayan Park (Spark) Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Anthony menambahkan, rangkaian perlombaan sepeda ini diarahkan menjadi event sport tourism. Itu sebabnya, saat ini sedang ada upaya komunikasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Kemenparekraf). Dengan demikian, agenda balap sepeda yang sudah direncanakan di berbagai kota, termasuk Tour de Flores, bisa memberi kontribusi pada kemajuan industri pariwisata nasional dan daerah.

Pada kesempatan itu Event Director Velocity Criterium David Batubara menjelaskan, peserta diberi kesempatan untuk mengikuti nomor gabungan, baik atlet maupun non atlet. “Peserta diberi kesempatan untuk mengikuti lomba gabungan antara kategori atlet maupun non-atlet. Medali pemenang akan diberikan kepada tiga pembalap tercepat dari setiap kategori yang dilombakan,” ujarnya.

Dukungan Pemerintah

Rangkaian balap sepeda yang digagas Velocity telah didaftarkan secara resmi ke Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI). Dengan demikian, rangkaian perlombaan Velocity menjadi bagian dari agenda kegiatan resmi PB ISSI.

“Kami di federasi secara administrasi telah menerima surat resmi dari Velocity terkait agenda perlombaan Velocity Criterium yang direncanakan mencapai puncaknya pada event road race Tour de Flores, pada pertengahan 2023. Kami mendukung penuh inisiatif ini untuk kemajuan olahraga sepeda di Indonesia,” ujar Wakil Sekjen PB ISSI, Sondi Sampurno, yang juga Race Director Velocity Criterium.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Chandra Bhakti menyambut baik Velocity Criteriumyang ini digelar Velocity ini, karena memberikan dampak positif semakin majunya komunitas sepeda termasuk para atlet sepeda di Indonesia. “Sepeda adalah olahraga yang banyak digemari masyarakat luas dan juga menjadi olahraga prestasi, seperti di SEA Games 2021 kemarin atlet sepeda kita turut menyumbang tiga medali emas,” katanya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Velocity, Primus Dorimulu menambahkan, sepeda juga merupakan alat transportasi sekaligus menjadi alat olahraga yang ramah lingkungan. Hal inilah yang tengah dikembangkan lewat sport tourism.

“Penggemar sepeda ini sudah menyadari bahwa alat transportasi yang ramah lingkungan sekaligus menjadi alat berolahraga untuk mendapatkan kebugaran tubuh bagi masyarakat khususnya komunitas sepeda,” katanya.

