Menteri Trenggono Paparkan Strategi Ekonomi Biru di UNOC 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan memaparkan capaian dan strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola laut secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru, pada konferensi kelautan dunia The 2nd UN Oceans Conference (UNOC) 2022.

Acara yang digagas oleh PBB tersebut akan berlangsung di Lisbon, Portugal pada 27 Juni sampai 1 Juli 2022.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan, Menteri Trenggono akan menjadi salah satu pembicara di ajang internasional itu mewakili pemerintah Indonesia.

"Di ajang itu Pak Menteri akan memaparkan program-progam yang telah dan akan dilakukan untuk mendukung laut tetap sehat sesuai prinsip ekonomi biru, seperti penangkapan ikan terukur, Bulan Cinta Laut, maritime surveillance, program konservasi yang kaitannya dengan karbon biru, hingga program budidaya berkelanjutan," ujar Doni dalam siaran resmi KKP, Minggu (26/6/2022).

PBB kembali menggelar UNOC setelah lima tahun sebelumnya berlangsung di New York, Amerika Serikat.

Kali ini tema besarnya “Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: Stocktaking, Partnerships and Solutions”.

Melalui tema tersebut, peserta konferensi didorong untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis sains yang sangat dibutuhkan dunia yang bertujuan untuk memulai babak baru aksi secara global.

Solusi yang dimaksud mencakup tata kelola laut secara berkelanjutan melibatkan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya laut secara inovatif.

