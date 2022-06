Wabah PMK Berdampak pada Penjualan Hewan Kurban di Lampung

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Para pedagang hewan kurban di Bandar Lampung, Lampung mengeluhkan menurunnya penjualan akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurunnya angka penjualan hewan kurban dirasakan pedagang hewan kurban yang membuka lapak di kawasan Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Usman (46) salah seorang pedagang hewan ternak di kawasan tersebut mengatakan, harga hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan. Untuk kambing misalnya, harga terendah yakni Rp 2 juta per ekor dan untuk harga tertinggi Rp 9 juta per ekor. Untuk sapi harga terendah yakni Rp 18,5 juta per ekor, untuk harga tertinggi Rp 33 juta per ekor.

"Harganya naik Rp 500.000 hingga Rp 1 juta," kata Usman.

BACA JUGA Ganti Rugi Ternak yang Mati Akibat PMK Rp 10 Juta Per Ekor?

Menurut Usman, kenaikan harga hewan kurban tidak sebanding dengan tingkat penjualan karena saat ini permintaan hewan kurban menurun akibat adanya wabah PMK. Masyarakat, katanya menjadi takut untuk membeli hewan kurban.

Padahal, Usman memastikan, hewan kurban yang dijualnya dipastikan sehat, berumur, dan tidak terjangkit PMK. Dikatakan, hewan kurban yang dijualnya sudah mengantongi sertifikat sehat dari Dinas Pertanian Bandar Lampung.

"Hewan kurban itu diambil dari Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan dan Lampung Tengah," ujar usman.

BACA JUGA Dampak Wabah PMK, Kabupaten Sleman Kekurangan Hewan Kurban

Hal senada juga diungkapkan para pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Pangeran Emir M Noer, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Usup (54) pedagang hewan kurban di kawasan tersebut mengatakan, hewan kurban yang dijualnya telah melalui pengecekan dari adanya indikasi penyakit.

Meski demikian, tingkat penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha tahun ini menurun akibat adanya wabah PMK.

"Kalau ada indikasi penyakit tidak akan dibawa ke lapak penjualan, kata Usup.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com