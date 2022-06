Sanksi Baru, G-7 Akan Larang Impor Emas Rusia

Washington, Beritasatu.com - Para pemimpin negara-negara G-7 akan mengumumkan larangan impor emas Rusia atas invasinya ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi sanksi terbaru ini pada Minggu pagi (26/6/2022).

Ketika para pemimpin bertemu di Munich, Jerman, untuk KTT G-7 terbaru, Biden menggunakan Twitter untuk mengonfirmasi sanksi yang akan segera berlaku tersebut.

“Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin) untuk menutup sumber pendapatan yang dia butuhkan untuk mendanai perangnya melawan Ukraina,” kata Biden Minggu pagi.

“Bersama-sama, G-7 akan mengumumkan bahwa kami akan melarang impor emas Rusia, ekspor utama yang menghasilkan puluhan miliar dolar untuk Rusia.”

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.