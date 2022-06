Khofifah: Pemprov Jatim Dukung Budidaya Anggrek untuk Ekspor

Malang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Pemprov Jatim mendukung pengembangan budidaya bunga anggrek. Tak hanya hanya untuk sarana rekreasi saja, Pemprov Jatim juga mendukung budidaya anggrek agar bisa menembus pasar internasional.

Khofifah menyebut pengembangan potensi ekspor bisa diwujudkan melalui penguatan format pentahelix di berbagai sektor terkait. Mulai dari penguatan kemitraan bersama swasta, perguruan tinggi dan utamanya pemerintah.

"Ini artinya ada format pentahelix, karena ada private sector di situ, ada kampus dan juga kemitraan dengan government atau pemerintah," ungkap Khofifah saat peresmian Taman Arjuna bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Dusun Kreweh, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Minggu (26/6) siang.

BACA JUGA Menpupera Minta Penataan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor Perhatikan Kualitas

Dalam peresmian Taman Arjuna ini juga turut digelar rembuk bersama insan anggrek Jawa Timur. Khofifah mengakui terdapat kesulitan untuk mendukung ekspor anggrek, salah satunya terkait regulasi karantina flora. Untuk itu, diperlukan revisi regulasi ekspor anggrek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Insya Allah saya akan ihtiarkan secara maksimal agar harapan petani anggrek bisa ekspor dapat terpenuhi. Jadi hal-hal yang terkait revisi regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat khususnya terkait ekspor anggrek insya Allah saya ihtiarkan secara maksimal agar petani anggrek bisa akses pasar ekspor," kata Khofifah.

BACA JUGA BPPT dan Martha Tilaar Teliti Khasiat Anggrek Langka

Bahkan, Pemprov Jatim menyatakan siap membangun sinergisitas untuk menggelar pelatihan-pelatihan bagi para petani jika diperlukan.

"Kalau ada kebutuhan pelatihan-pelatihan monggo, saya rasa sinergisitas bisa dibangun as soon as possible," imbuhnya.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com