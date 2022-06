GMKI Hadir dalam Pertemuan Mahasiswa Kristen di Berlin

Jakarta, Beritasatu.com - General Assembly World Student Christian Federation (GA-WSCF) resmi dibuka pada 23 Juni 2022 di Berlin, Jerman. GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menjadi wakil dari Indonesia dalam pertemuan mahasiswa Kristen itu.

GA WSCF ini berlangsung 4-6 tahun sekali, dan menjadi forum tertinggi di WSCF. Pembukaan berlangsung di Gereja Zwingli, yang berlokasi di Kultur Raum Berlin, Jerman, dan sudah berdiri sejak 1908.

"General assembly ini merupakan forum tertinggi di WSCF dan saya satu-satunya delegasi dari Student Christian Movement (SCM) Indonesia atau GMKI yang menghadiri kegiatan tersebut merasa sangat bangga," kata Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).

Pertemuan WSCF saat ini mengangkat tema Rejoice in Hope (Romans 12:12), dan sub tema Young People, Journeying Together Toward Justice and Peace.

"Kita berharap dengan semangat tema dan sub tema yang dibawakan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat kita implementasi di SCM kita masing-masing," tandas Jefri Gultom yang sedang berada di Berlin.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 2 Juli, telah dihadiri 94 member WSCF yang berasal dari berbagai negara.

