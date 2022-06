Heboh Artis Marshanda Hilang di Los Angeles Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Marshanda dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar menghilangnya Marshanda pertama kali disampaikan oleh sahabatnya, Sheila Salsabila di media sosial.

Sheilla menuliskan ini sudah hari kedua Marshanda hilang. Dalam unggahan pertamanya, Sheila menuliskan," Lost an Indonesian Ciizen for the first time in Los Angeles, California, US. She is in a manic Episode (Psychosis:Altered state of Mind-Bipolar Disorder)," tulis Sheila.

Dalam unggahannya tersebut Sheila juga meminta bantuan Presiden Jokowi. "Mohon bantuannya Pak Jokowi. Kemarin dia sebut sebut nama bapak dan Joebiden," tambah Sheilla.

Sebelumnya akhir bulan lalu Chaca, panggilan Marshanda juga sempat menghebohkan setelah mengumumkan mengidap tumor payudara. Wanita kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1989 itu mengaku pasrah.

Hal itu diungkapkan Marshanda dalam video yang diunggah di Youtube pribadinya, Marshed belum lama ini.

"Dalam menyampaikan video yang sesuai judulnya, dan gue memulai dari bahasan kematian adalah bagian dari siklus kehidupan. Sebenarnya gue pengen nyari spot yang nggak ada musik karena musiknya agak.... Mungkin itu tanda kalau aku harus tetap bahagia sampai tahu apa rencana Yang Maha Kuasa dengan ngasih gue tumor payudara," ucapnya mengawali videonya.

Sumber: BeritaSatu.com