Covid-19 Masih Mengancam, Enesis Imbau Masyarakat Tidak Lupa Prokes

Jakarta, Beritasatu.com – Enesis Group, FMCG Lokal Indonesia yang selalu aktif dalam memberikan edukasi pencegahan Covid-19 mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan menjaga daya tahan tubuh. Selain itu juga harus didukung dengan melakukan vaksinasi.

Ryan Tirta Yudhistira selaku Chief Sales & Marketing Officer Enesis Group mengungkapkan pencegahan Covid-19 merupakan tugas kita semua.

“Edukasi ini tidak hanya dari pemerintah, kami pihak swasta pun akan bantu untuk terus mengingatkan masyarakat untuk vaksin, jaga protokol kesehatan dan daya tahan tubuh,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Enesis Group sudah berperan aktif berkolaborasi sejak awal pandemi dengan pemerintah seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun pihak swasta.

“Mari kita kembali ingat untuk jaga kebersihan tangan, dengan cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer Antis yang membunuh kuman dalam 4 detik, lalu jaga daya tahan tubuh dengan amunizer, suplemen lengkap dengan kombinasi kandungan lengkap Vitamin C, Zinc, Elderberry, dan Herbal sehingga mampu membuat tubuh tetap tangguh dari flu, dan hingga Covid-19. Selain itu ada Plossa, minyak aromaterapi dengan manfaat multifungsi 4 in 1 pijat, kerok, roll on, dan inhaler, bisa digunakan untuk oles dimasker agar napas tidak terasa sesak,” jelasnya.

Enesis terus mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 dalam kegiatan seperti Sentra Vaksinasi, Posko Mudik Nataru & Lebaran 2022 dan lainnya dengan memberikan edukasi dan dukungan produk kesehatan.

