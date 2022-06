HUT Ke-6, PYC Bedah Buku "Politik Energi: Teori dan Aplikasi"

Jakarta, Beritasatu.com – Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) merayakan ulang tahun ke-6 dengan menggelar soft launching dan bedah buku “Politik Energi: Teori dan Aplikasi” yang ditulis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 23 Agustus 2000 – 20 Oktober 2009 sekaligus pendiri PYC, Purnomo Yusgiantoro.

Acara yang dibuka Ketua Umum PYC, Filda C Yusgiantoro, pada Senin (27/6/2022) malam menghadirkan pembicara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kardaya Warnika, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana, dan Peneliti PYC Akhmad Hanan.

PYC adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penelitian sektor energi dan sumber daya alam, ketahanan dan keamanan serta sosial budaya dan kemasyarakatan.

Menurut Filda, buku “Politik Energi: Teori dan Aplikasi” sangat erat kaitannya dengan konstelasi politik dalam negeri, politik luar negeri, geopolitik, dan geo ekonomi dalam pengambilan sebuah kebijakan.

Sesuai motto yang diemban pendiri PYC, yaitu education is a powerful bridge for one to make change, institusi yang dipimpinnya itu terus berperan dan dan bertanggung jawab dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang perlu dibagikan kepada publik, khususnya generasi muda untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik lagi untuk masa depan.

Beberapa buku yang telah diterbitkan PYC di sektor energi dan ekonomi, “Ekonomi Energi; Teori dan Aplikasi” yang diterbitkan pada tahun 2018 dan "Rekam Jejak Dua Periode ESDM, Menguak Masa Transisi 2000-2009” dan “Mengenang Masa Transisis 2000-2009” (Tahun 2021).

Ia mengatakan, buku berjudul “Politik Energi: Teori dan Aplikasi” menjelaskan tentang implementasi politik dalam sektor energi.

“Buku ini ditulis berbekal dari pengetahuan dan pengalaman Bapak Purnomo Yusgiantoro sebagai pemangku kebijakan. Buku ini sebetulnya melengkapi karya Bapak Purnomo sebelumnya, yaitu “Ekonomi, Energi, Teori, dan Aplikasi,” kata Filda.

