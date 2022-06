Presiden Jokowi Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Ukraina

Kyiv, Beritasatu.com - Presiden Jokowi turut membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina, dalam kunjungannya ke Kyiv, Ukraina untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam misi perdamaian.

Berdasarkan foto yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (29/6/2022), tampak bantuan kemanusiaan itu dikemas dalam kotak-kotak putih bertuliskan "Indonesia Humanitarian Aid to the people of Ukraine".

Tidak diketahui apa isi dari bantuan kemanusiaan tersebut. Namun, bantuan itu diperkirakan akan diserahkan Presiden Jokowi kepada Presiden Zelensky saat pertemuan keduanya nanti.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi beserta rombongan terbatas berangkat menuju Kyiv, Ukraina, menggunakan kereta dari Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pada Selasa (28/6/2022), pukul 21.15 waktu setempat.

Kepala Negara dan rombongan menggunakan Kereta khusus yang disiapkan oleh pemerintah Ukraina, seperti juga digunakan oleh pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi akan bertemu Presiden Zelensky untuk mengupayakan perdamaian antara Ukraina dengan Rusia.

