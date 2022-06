Vaksinasi 5 Provinsi Masih di Bawah 80%, Walhi Ungkap Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan cakupan vaksinasi Covid-19 di lima provinsi di Indonesia masih di bawah 80%. Kelima provinsi tersebut yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Menurut Deputi Eksternal Walhi Edo Rakhman, cakupan vaksinasi di lima provinsi itu rendah karena terkendala beberapa faktor di antaranya masalah geografis dan topogragis yang jauh dan sulit dijangkau, sehingga petugas tidak bisa dengan cepat menjangkau wilayah-wilayah tersebut terutama di daerah pedalaman.

Hal itu diungkapkan Edo Rakhman saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk "No One Left Behind: Partisipasi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan dalam Penyusunan dan Penerapan Peta Jalan Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19", secara daring, Rabu (29/6/2022).

Disebutkan Edo Rakhman, untuk menemukan jalan keluar agar percepatan vaksinasi bisa dilakukan di kelima provinsi, maka perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sehingga permasalahan yang ada bisa diatasi.

Disebutkan, pihak Walhi melalui Program Koalisi selama ini sudah berupaya membantu pemerintah untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat rentan dan masyarakat adat yang ada di Indonesia. Meski hingga kini baru 6 provinsi yang didatangi Walhi untuk melakukan vaksinasi, namun upaya itu menjadi salah satu upaya Walhi membantu pemerintah dalam menuntaskan program vaksinasi nasional.

"Walhi bersama koalisinya terus mendorong pemerintah untuk agar kita menyasar ke wilayah-wilayah yang secara topografi, geografis dan akses lainnya yang masih terbatas agar masyarakatnya bisa segera mendapatkan vaksinasi," katanya.

