CFCD Kembali Gelar Penghargaan ISDA 2022 Oktober Mendatang

Jakarta, Beritasatu.com - CFCD akan kembali menggelar program Indonesia SDGs Award atau ISDA tahun 2022 pada bulan Oktober mendatang. Corporte Forum for CSR Development (CFCD) pada Kamis (30/6/2022), bertempat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta kembali mengadakan kegiatan peluncuran program Indonesia SDGs Award (ISDA) tahun 2022. Anugerah ISDA tersebut akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2022 mendatang.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum CFCD Thendri Supriatnomemaparkan bahwa Corporate Forum for CSR Development (CFCD) sebagai forum korporasi di Indonesia selalu aktif mendorong dunia usaha untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif program yang berkorelasi terhadap pencapaian TPB/SDGs.

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Indonesian SDGs Awards yang merupakan annual

eventdalam memberikan apresiasi kepada dunia usaha, lembaga, organisasi non pemerintah dan perseorangan atas dedikasi dan kerja nyata dalam pencapaian target-target SDGs baik itu dilingkup internal perusahaan/organisasi maupun di masyarakat,” ungkap Thendri.

ISDA 2022 akan mengambil tema ”No One Left Behind: Best Practice on the Roles of Corporates in SDGs”. Menurut Thendri yang juga bertindak selaku Ketua Steering Committee ISDA 2022 menyatakan bahwa ajang ini merupakan ajang bergengsi yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun oleh CFCD bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lead sector dalam SDGs di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com