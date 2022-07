Jakarta dan Bandung Antusias Sambut Delegasi KTT Y20

Jakarta, Beritasatu.com- Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan KTT Y20 yang akan dilaksanakan pada 17 -24 Juli 2022. Hal itu disampaikan oleh Co-Chair Y20 Indonesia 2022, Nurul Hidayatul Ummah, pada konferensi pers yang diadakan pada Sabtu (2/7/2022).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut hadir dalam konferensi pers ini dan menyatakan antusiasme mereka dalam menyambut penyelenggaraan KTT Y20.

“Y20 melibatkan para pemuda dari berbagai daerah dengan pelaksanaan pra- KTT di Palembang, Lombok, Balikpapan, dan Manokwari” tambah Nurul.

Menjelang KTT Y20, kegiatan pra-KTT dan serap aspirasi telah dilakukan dengan pelibatan anak muda di seluruh Indonesia untuk berdiskusi, berdialog, dan bernegosiasi pada isu-isu prioritas dalam hal ini Ketenagakerjaan Pemuda, Transformasi Digital, Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni, serta Keberagaman dan Inklusi.

“Pemprov DKI mendukung penuh KTT Y20. Kami siap untuk memberikan dukungan dalam bentuk fiskal dan fasilitas untuk memastikan KTT Y20 berjalan dengan baik. Kami berharap Y20 menghasilkan pandangan anak muda yang harus diakomodasi oleh G20” ungkap Anies.

Anies menekankan bahwa Kontribusi Jakarta dan Bandung dalam Y20 ini memang penting, tapi yang paling penting adalah produk yang menunjukan aspirasi anak muda mengenai masalah yang dihadapinya tapi tidak hanya dokumen tapi diikuti dengan upaya yang nyata.

Gubernur Jawa Barat juga menggarisbawahi bahwa isu yang dibawa sangat krusial. Salah satunya mengenai planet yang berkelanjutan dan layak huni yang dalam hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Upaya menciptakan sustainability dengan berfokus pada planet, people, dan profit perlu untuk dibahas oleh pemimpin dunia sehingga No One Left Behind. Untuk itu, kita menyediakan anggaran dan dukungan penuh lainnya untuk Y20,” tutur Ridwan Kamil.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil juga menunjukan komitmen dari Pemprov Bandung untuk mempopulerkan empat isu tersebut lewat berbagai kegiatan kreatif. Youth Innovation Festival juga akan dilaksanakan pada 27 Agustus mendatang untuk menunjukan keseriusan Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan anak muda.

Y20 Co-Chair, Michael Sianipar menegaskan bahwa Y20 berupaya menunjukan sisi terbaik dari Indonesia serta merangkul anak muda secara inklusif di berbagai daerah.

“Rangkaian acara mulai dari pra-KTT, makan malam bersama dengan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, mengunjungi beberapa lokasi strategis yang menunjukan diversitas Indonesia seperti Kepulauan Seribu, Masjid Istiqlal, dan Gereja Katedral, talk show dengan pembicara dari dalam negeri dan luar negeri membahas mengenai isu utama, pelaksanaan KTT, serta pembuatan deklarasi anak muda yang akan disampaikan pada KTT G-20 di bulan November mendatang,” jelasnya.

Berbicara mengenai kontribusi anak muda, Anies menjelaskan bahwa Jakarta telah lama melibatkan anak muda secara aktif. Hal ini mengingat bahwa anak muda senantiasa memiliki ide yang inovatif untuk dilakukan.

“Salah satunya kami melibatkan anak muda dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta. Kami selalu bilang kalau pembangunan halte di Jakarta itu adalah kontribusi anak muda. Kami juga memiliki Jakpreneur yang mayoritas merupakan anak muda,” kata Anies.

Di satu sisi, Bandung dengan reformasi birokrasinya yang dinamis terus berupaya untuk menciptakan keterlibatan yang inklusif terutama bagi anak muda. Ridwan Kamil menuturkan bahwa Bandung menjadi salah satu wilayah yang sangat memberdayakan anak muda.

“Kami punya beragam program yang turut melibatkan anak muda. Salah satunya Jabar Future Leaders. Saya juga berharap ada atau tidaknya Y20, rekomendasi yang berhasil dicapai pada Y20 ini dapat menjadi landasan pembangunan di berbagai daerah, khususnya di Bandung,” tutur Ridwan Kamil.

Harapannya hasil dari seluruh diskusi delegasi Y20 pada KTT Y20 dapat menjadi rekomendasi strategis yang diberikan pemuda kepada kepala negara perwakilan G-20 dan isu mengenai Ketenagakerjaan pemuda, Transformasi Digital, Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni, serta Keberagaman dan Inklusi dapat terus diprioritaskan dalam pembangunan setiap daerah khususnya bagi anak muda.

“Pada acara KTT Y20 ini kita dapat menunjukkan bahwa pemuda Indonesia sangat bangga dengan Indonesia menjadi tuan rumah G-20. Ini momennya Indonesia. Kita tunjukan kekuatan institusi demokrasi kita, pembangunan perekonomian, dan keberagaman kita kepada dunia. Dari Jakarta dan Bandung, kita harap para

delegasi dunia merasakan keberagaman Indonesia dan optimisme para pemudanya,” tutup Michael.

