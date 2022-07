Pertemuan Jokowi, Zelensky, dan Putin Curi Perhatian Warganet ASEAN

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencuri perhatian warganet di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Salah satu yang mencuitkan soal pertemuan itu adalah Siti Kasim dalam akun Twitternya @sitikasim yang diakses di Kuala Lumpur, Sabtu (2/7/2022), pukul 19.50 waktu setempat.

Dalam cuitan yang dibagikan pada 1 Juli 2022, pukul 08.10 waktu setempat itu Siti mengatakan,"When are we going to get a #JOKOWI for a leader? He's wearing sport shoes! No jacket and very casual. I love this man" (Kapan kita akan mendapatkan #JOKOWI untuk seorang pemimpin? Dia memakai sepatu olahraga! Tanpa jaket dan sangat kasual. Aku mencintai pria ini)".

Siti yang menambahkan emoticon cinta di akhir kalimatnya tersebut juga membagikan cuplikan video pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky yang telah ditonton 8.383 kali dan mendapat 51 komentar.

Cuitan lain dibagikan warganet Malaysia pemilik akun Twitter @DrKhorSK pada 1 Juli 2022, Pukul 23.41 waktu setempat, dan telah disukai 82 orang saat diakses pada Sabtu, pukul 20.30 waktu setempat. Isi cuitan itu menyebutkan "This week: President Jokowi visited Ukraine. And "Indonesia will phase out domestic workers to Malaysia" dan "In 2022: Indonesia is the host of G20 (19 largest economies + Europe) (Minggu ini: Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina. Dan "Indonesia akan menghapus pekerja rumah tangga ke Malaysia" dan "Pada 2022: Indonesia adalah tuan rumah G20 (19 ekonomi terbesar + Eropa)".

Ia menambahkan cuitan,"A strong Indonesia is good for Malaysia. But Malaysia must start doing better (Indonesia yang kuat baik untuk Malaysia. Tapi Malaysia harus mulai lebih baik)".

Sedangkan cuitan lain dibagikan warganet dari Myanmar dengan akun Twitter @thinzashunleiyi pada 30 Juni 2022, pukul 23.38 waktu setempat. "Solidarity physical visits as such are vigorous. @jokowi's presence in #Kyiv w/ @ZelenskyyUa arrays people of South East Asia's collective support to #Ukarine's struggles (Kunjungan fisik solidaritas seperti itu sangat kuat. Kehadiran @jokowi di #Kyiv w/ @ZelenskyyUa menghimpun dukungan kolektif masyarakat Asia Tenggara untuk perjuangan #Ukarine)," kata cuitan tersebut.

"We'd like to invite the President of Indonesia to visit #Karen's #Kawthoolei along the borders in Thailand too (Kami ingin mengundang Presiden Indonesia untuk mengunjungi #Karen's #Kawthoolei di sepanjang perbatasan di Thailand juga)," lanjut cuitan itu.

Sumber: ANTARA