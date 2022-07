Pasien Rawat Inap Covid Naik, Prancis Rekomendasikan Lagi Masker

Paris, Beritasatu.com- Pejabat Prancis merekomendawsikan orang untuk kembali menggunakan masker wajah setelah pasien rawat inap melonjak. Seperti dilaporkan AP, Sabtu (2/7/2022), rawat inap terkait virus meningkat dengan cepat di Prancis selama dua minggu terakhir.

Dari komuter Paris hingga turis di French Riviera, banyak orang tampaknya menyambut sentuhan ringan pemerintah, sementara beberapa khawatir bahwa tindakan pencegahan yang diperlukan mungkin diperlukan.

Menurut data pemerintah, rawat inap terkait virus meningkat dengan cepat di Prancis selama dua minggu terakhir, dengan hampir 1.000 pasien dengan Covid-19 dirawat di rumah sakit per hari. Infeksi juga meningkat di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, tetapi Prancis memiliki proporsi yang sangat tinggi orang di rumah sakit, menurut perkiraan Our World in Data.

Juru bicara pemerintah Prancis Olivia Gregoire mengatakan tidak ada rencana untuk memperkenalkan kembali peraturan nasional yang membatasi atau mengatur kondisi untuk berkumpul di dalam ruangan dan kegiatan lainnya.

"Orang-orang Prancis muak dengan pembatasan. Kami yakin bahwa orang akan berperilaku secara bertanggung jawab," katanya pada hari Rabu di saluran BFMTV.

Pemilihan parlemen Prancis bulan lalu mengakibatkan Presiden Emmanuel Macron kehilangan mayoritasnya di legislatif nasional, sementara partai-partai di paling kanan dan paling kiri yang telah memprotes aturan vaksin dan masker pemerintahnya sebelumnya mendapatkan kursi.

Setelah perdana menteri minggu ini merekomendasikan agar orang-orang kembali mengenakan masker di transportasi umum, komuter Raphaelle Vertaldi berkata, “Kita perlu menangani virus, tetapi kita tidak bisa berhenti hidup karenanya.”

Vertaldi, yang naik kereta api di Boussy-Saint-Antoine selatan Paris, mengaku menentang penggunaan masker wajib tetapi akan menutupi mulut dan hidungnya lagi, jika pemerintah mengharuskannya.

Hassani Mohammed, seorang pekerja pos di Paris, tidak menunggu keputusan pemerintah. Dia bertopeng sebelum perjalanan sehari-harinya. Dengan istri yang pulih dari operasi dan dua anak di rumah, dia tidak ingin mengambil risiko tertular virus corona untuk ketiga kalinya.

“Saya menyadari bahwa pandemi bukan milik masa lalu,” kata Mohammed.

Masker telah diperdebatkan di Prancis. Di awal pandemi, pemerintah Prancis menyarankan masker tidak membantu. Pemerintah akhirnya memperkenalkan beberapa pembatasan terberat di Eropa, termasuk mandat masker di dalam dan di luar yang berlangsung lebih dari setahun, bersama dengan karantina yang ketat.

Pengadilan Paris memutuskan pada Selasa bahwa pemerintah Prancis gagal menyediakan masker bedah pada awal pandemi dan untuk mencegah penyebaran virus. Pengadilan administrasi di Paris juga memutuskan bahwa pemerintah salah dengan menyarankan sejak awal bahwa masker tidak melindungi orang dari infeksi.

Sumber: BeritaSatu.com