WhatsApp Akan Perkenalkan Fitur Sembunyikan Status Online

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi chatting paling banyak dipakai di dunia WhatsApp akan memperkenalkan fitur untuk menyembunyikan status online. Jika sebelumnya Anda membutuhkan WhatsApp Mod alias aplikasi WhatsApp yang telah dimodifikasi maka dalam waktu dekat fitur tersebut bisa digunakan pada aplikasi resmi.

Diketahui banyak aplikasi WhatsApp Mod yang menawarkan berbagai fitur add-on yang menarik para pengguna yang ironisnya justru tidak bisa diketemukan pada aplikasi WhatsApp resmi yang dirilis Facebook.

Seperti dikutip dari WABetaInfo, Sabtu (2/7/2022), WhatsApp mengembangkan fitur privasi terbaru di mana pengguna bisa memilih siapa yang bisa melihat status online ketika menggunakan aplikasi tersebut. Fitur ini merupakan pengembangan dari Last Seen atau Terakhir Dilihat.

Menyusul aplikasi Beta WhatsApp yang diluncurkan pada April lalu, WhatsApp mengeluarkan pembaharuan yang memungkinkan kontrol lebih jauh terkait penyetelah "My Contacts Except". Diketahui fitur Last Seen dari WhatsApp memungkinkan pengguna mencari tahu apakah pesan yang mereka kirimkan telah terbaca kendati Anda telah mematikan fitur telah terbaca di WhatsApp.

Berdasarkan screenshot yang dibagikan WABetaInfo fitur status online memungkinkan pengguna membatasi kepada mereka yang tidak bisa mengakses status dari Last Seen Anda.

Adanya fitur ini membuat privasi pengguna bisa lebih terjaga. Karena kendali status tengah online, Last Seen serta fitur pesan telah terbaca ada di tangan pengguna WhatsApp sepenuhnya.

