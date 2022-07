Rektor UI: Parpol Harus Berkontribusi pada Perdamaian Dunia

Yogyakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mendorong agar institusionalisasi partai politik (parpol) di Indonesia semakin diperkuat agar dapat memberikan solusi atas masalah keadilan dan perdamaian dunia.

"Parpol seharusnya tak hanya concern dengan masalah internal, tetapi lebih terlibat dan berkontribusi pada penyelesaian konflik dan perdamaian dunia," ujar Ari Kuncoro saat membuka seminar internasional bertema "Partai Politik dan Demokrasi", dengan sub tema "Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia" (The Political Parties Roles in Promoting The World Peace Justice), di Yogyakarta, Senin (4/7/2022).

Ari Kuncoro menyebutkan, seminar ini tak sekadar membahas politik dalam negeri, seperti manuver elite politik menuju Pilpres 2024, atau bicara siapa capres-cawapres yang akan diusung. Namun lebih penting adalah bagaimana peran strategis partai politik mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia.

Menurut Ari Kuncoro, parpol seharusnya tak hanya concern dengan masalah internal, tetapi lebih bisa terlibat dalam berkontribusi pada penyelesaian konflik dan perdamaian dunia. Apalagi, dunia saat ini berada di tengah kondisi yang penuh konflik dan ambigu, diwarnai dengan perang di Rusia-Ukraina.

Dunia selama ini dimanjakan globalisasi dan saling bekerja sama. Namun dihadapkan tiba-tiba dengan kondisi deglobalisasi, yang hasilnya adalah inflasi global yang mengarah resesi dunia.

“Masyarakat global menantikan peran partai politik melalui tindakan nyata, memberikan kontribusi terhadap solusi yang diperlukan dunia,” kata Ari Kuncoro.

“Presiden Jokowi berusaha memberi contoh dengan bertindak nyata dengan berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Ini salah satu contoh yang pantas diteladani,” sambung Ari Kuncoro.

