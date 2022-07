Kepemimpinan dan Ideologi Tentukan Peran Parpol bagi Dunia

Yogyakarta, Beritasatu.com - Partai politik (parpol) harus memperkuat institusionalisasi atau pelembagaan partainya agar bisa berperan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia sebagai tujuan bernegara. Dua faktor utama institusionalisasi parpol yang mempengaruhi adalah kepemimpinan strategik serta basis ideologi partai tersebut.

Demikian diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang juga Doktor Ilmu Pertahanan Unhan saat memaparkan hasil risetnya dalam Seminar Internasional bertema "Partai Politik dan Demokrasi", dengan sub tema "Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia" (The Political Parties Roles in Promoting The World Peace Justice), di Yogyakarta, Senin (4/7/2022).

Dalam seminar yang digelar secara hybrid itu, Hasto mengatakan dirinya saat ini adalah kandidat doktor di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Di situ, Hasto dibimbing oleh Prof Satya Arinanto dan Dr Hanief Saha Ghafur. Tema seminar itu menurutnya sejalan dengan kajian yang ditelitinya.

Hasto mengatakan, yang pertama adalah parpol harus memahami tujuan bernegara dan saripati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk dunia. Dengan itu, setiap parpol sadar bahwa ia harus menjalankan peran strategisnya dalam perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru sebagaimana telah dirintis Bung Karno.

“Dalam konteks itu, kepemimpinan strategik dengan muatan ideologi menentukan peran aktif dalam perjuangan keadilan dan perdamaian dunia,” kata Hasto.

“Hasil survei kognisi masyarakat menunjukkan bahwa tanpa kepemimpinan, ideologi, kultur dan institusionalisasi, parpol dapat terseret dalam kontestasi yang dapat mengaburkan identitas dan platform partai. Parpol tidak akan sempat memikirkan hal strategis termasuk politik internasionalnya,” urainya.

Seminar yang dimoderatori oleh Puspitasari juga menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri antara lain Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Satya Arinanto, Ketua KPU periode 2017-2021 Arief Budiman, dan Pengamat Militer & Politik Connie Rahakundini Bakrie.

Hadir juga sebagai narasumber Dosen Bologna University Italy Mult Mirosław Matyja, Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Pakistan Amna Mahmood, Dosen Ilmu Politik Univ Australian National Thomas Power, dan Dosen SKSG UI Henny Saptatia Drajati Nugrahani.

