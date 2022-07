Usai Unhan, Hasto Kristiyanto Tempuh Studi Doktor di UI

Yogyakarta, Beritasatu.com - Setelah meraih gelar doktor ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan (Unhan), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak berhenti dalam menutut ilmu. Kini dia kembali menambah ilmu dengan menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia (UI).

Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia adalah pilihan Hasto untuk kembali menempuh studinya. Dan bertempat di Yogyakarta, kota kelahirannya, Hasto sebagai mahasiswa program doktoral UI, ikut hadir sebagai narasumber seminar internasional.

Seminar internasional yang dibuka Rektor UI Ari Kuncoro itu bertema "Partai Politik dan Demokrasi, dan sub tema "Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia (The Political Parties Roles in Promoting The World Peace Justice)".

Seminar yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri ini dilaksanakan oleh SKSG UI secara hybrid dan terselenggara atas inisiasi Ikatan Alumni Pascasarjana UI.

BACA JUGA Kepemimpinan dan Ideologi Tentukan Peran Parpol bagi Dunia

“Saya mendapat izin dari Ketua Umum Megawati untuk mengambil S3 di Unhan. Karena masa pandemi, cukup waktu mengikuti perkuliahan yang modelnya hybrid. Sebagian dilakukan secara online,” kata Hasto Kristiyanto di Yogyakarta, Senin (4/7/2022).

Di Unhan, Hasto Kristiyanto mengambil studi tentang pemikiran geopolitik Bung Karno. Nah di UI, Hasto memilih untuk meneliti tentang kepemimpinan Megawati dalam memimpin bangsa dan juga PDI Perjuangan.

“Megawati yang menjadi inspirasi saya untuk mendalami ilmu kepemimpinan stratejik di UI,” imbuh Hasto Kristiyanto.

Dia mengakui bahwa sejak meraih gelar doktor di Unhan, sejumlah kampus mengundangnya untuk menjadi pembicara.

“Sebisa mungkin saya membagi waktu sebagai mahasiswa S3 UI, sebagai narasumber di kampus-kampus, dan juga menjalankan fungsi saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan,” ujar Hasto Kristiyanto sambil tersenyum.

BACA JUGA Rektor UI: Parpol Harus Berkontribusi pada Perdamaian Dunia

Meskipun Hasto Kristiyanto juga mengakui bahwa untuk berkuliah di UI, pasti akan semakin menguras energi dan pikirannya. Sebab dia juga harus berkonsentrasi mengorganisir partai jelang Pemilu 2024.

Namun hal itu tidak mau membuat dirinya kehilangan semangat juang. Apa yang dilakukan belum ada seberapa beratnya dibanding perjuangan Bung Karno dan Megawati.

"Saya selalu menantang diri saya kalau merasa lelah. Saya bandingkan perjuangan saya dengan Bung Karno dan Bu Mega. Dan perjuangan saya belum ada apa-apanya. Bung Karno dipenjara di ruang sempit, namun masih bisa menghasilkan Indonesia Menggugat yang mengguncang dunia,” pungkas Hasto Kristiyanto.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com