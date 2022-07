Usung Tema Future Ready: Embracing Tomorrow, Next Gen Fest Digelar 13-14 Juli 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah sukses digelar pada 2021, Berita Satu Media Holdings (BSMH) kembali menyelenggarakan Next Gen Fest 2022 (sebelumnya Next Gen Summit) pada 13-14 Juli 2022. Mengusung tema Future Ready: Embracing Tomorrow, Next Gen Fest 2022 yang digelar secara daring (online) ini mengajak generasi muda untuk dapat merangkul berbagai tantangan di era disruptif seperti sekarang agar bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.

Event virtual berkonsep online workshop yang akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang perlu dikuasai untuk menjadi profesional, entrepreneur dan investor.

Dalam konteks menjadi seorang profesional, melalui Next Gen Fest 2022, generasi muda dapat memiliki profesi yang produktif dengan keahlian serta keterampilan khusus di bidangnya masing-masing. Pada sektor entrepreneurship atau kewirausahaan, generasi muda diharapkan dapat mendapatkan wawasan untuk menjadi seorang pebisnis yang inovatif, kreatif dan adaptif. Sementara itu, seiring meningkatnya tren minat berinvestasi, Next Gen Fest 2022 juga akan memberikan pemahaman bagi kaum muda untuk berinvestasi di berbagai instrumen.

Upaya tersebut dilakukan dengan mengundang para profesional, entrepreneur, dan prominent person yang telah sukses di bidang masing-masing, untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan praktis.

Sejumlah menteri juga diundang untuk membagikan pengalaman, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu juga menghadirkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang akan menginsipirasi kaum muda untuk berinovasi dan terlibat dalam pengembangan energi alternatif. Sejumlah kaum muda yang sukses dengan bisnis rintisan mereka juga akan hadir membagikan pengalaman inspiratif mereka.

Selain tokoh inspiratif dari berbagai bidang, Next Gen Fest 2022 akan menghadirkan stand-up comedian nasional yang akan menyampaikan komedi ihwal persoalan generasi muda di Indonesia.

Tak hanya itu, gelaran berbasis literasi ini juga akan membagikan live giveaway bernilai jutaan rupiah dan para peserta yang bergabung bisa mengunduh e-certificate secara langsung.

Next Gen Fest 2022 bisa diikuti secara gratis, peserta dapat sign up atau mendaftar terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan event virtual ini melalui https://nextgen.beritasatu.com/. Ke depan, BSMH berharap Next Gen dapat menjadi wadah literasi untuk mengedukasi, menginspirasi, dan memfasilitasi kemajuan kaum muda Indonesia.

