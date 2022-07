Ukraina Minta Negara Barat Bantu Buka Blokir di Pelabuhan

Lugano, Beritasatu.com - Negara-negara Barat diminta berbuat lebih banyak untuk membantu membuka blokir pelabuhan Ukraina di Laut Hitam untuk mengekspor gandum, logam, dan produk pertambangan, kata wakil kepala kantor Presiden Volodymyr Zelenskiyy, Rostyslav Shurma.

Dia mengatakan, masalah logistik yang terkait dengan perang Rusia, terutama di pelabuhan Odesa, memukul ekspor dan menyebabkan arus masuk mata uang ke Ukraina turun menjadi sekitar US$ 2,5 miliar (sekitar Rp 37,6 triliun) per bulan dari sekitar US$ 7 miliar (sekitar Rp105,2 triliun) sebelum perang.

"Kami sedang berproses dengan PBB mencoba untuk membuka blokir proses ini, tetapi saya pikir kami membutuhkan langkah-langkah yang lebih tegas dari mitra Barat kami untuk membuka blokir Laut Hitam," kata Shurma di sela-sela Ukraine Recovery Conference, Selasa (5/7/2022).

Dia mengatakan ekonomi Ukraina telah menyusut 30-40 persen sejak Rusia menyerang negara itu pada 24 Februari 2022, dan penting bagi Ukraina untuk memiliki akses ke pendanaan.

"Sangat penting untuk mendapatkan 5 miliar dolar AS per bulan karena jika tidak, dalam satu atau dua bulan, akan sangat sulit untuk menjaga keseimbangan seluruh sistem," kata Shurma.

"Biaya uang ke Ukraina akan sangat tinggi dan tidak ada proyek yang akan membayar kembali biaya dana untuk Ukraina," kata dia.

