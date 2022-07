Daya Tarik Emas Pudar, Harga Turun ke Level Terendah 9 Bulan

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun memperpanjang aksi jualnya ke level terendah lebih 9 bulan pada Rabu (6/7/2022) akibat penguatan dolar. Sementara risalah pertemuan Federal Reserve (the Fed) bulan Juni menetapkan kebijakan moneter lebih "restriktif" atau membatasi.

Harga emas di pasar spot ambles 1,4% menjadi US$ 1.738,99 per ons setelah jatuh 2,6% pada Selasa (5/6/2022), sebagian besar tidak berubah setelah rilis risalah Fed. Sementara harga emas berjangka AS turun 1,5% pada US$ 1.738,3.

Adapun dolar mencapai level tertinggi dalam 2 dasawarsa, naik 0,5%. Dolar hadir sebagai tempat perlindungan aman akhir-akhir ini dari kekhawatiran resesi ekonomi. Kondisi ini membuat logam mulia lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

Risalah Fed menilai para peserta makin yakin soal kenaikan 0,75 poin persentase dan kemungkinan peningkatan 50 atau 75 basis poin pada pertemuan akhir bulan ini.

"Reaksi harga logam mulia agak diredam karena sudah memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Juli," kata analis Standard Chartered Suki Cooper. "Dalam sesi terakhir, emas menyerah karena dolar telah diuntungkan."

Kenaikan suku bunga untuk melawan lonjakan inflasi meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang tidak menghasilkan bunga. "Risalah Fed hawkish yang menyarankan 'sikap lebih membatasi' tidak memberikan kelegaan bagi pasar logam," kata Tai Wong, pedagang logam independen berbasis di New York.

Sementara perhitungan Reuters menunjukkan bank sentral utama di dunia akan banyak menaikkan suku bunga pada Juni daripada bulan lainnya setidaknya dalam 2 dekade.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,05% menjadi US$ 19,2 per ons, platinum ambles 0,8% menjadi US$ 858,8 dan paladium turun 1,04% menjadi US$ 1.916,64.

Sumber: CNBC