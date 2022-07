Buka Gerai di Lippo Plaza Sidoarjo, The Palace Jeweler Tawarkan Berlian Rp 888.000

Sidoarjo, Beritasatu.com- Meramaikan bursa perhiasan di Jawa Timur, salah satu merek terkemuka The Palace Jeweler, membuka gerainya yang ke-33 di Lippo Plaza, Sidoarjo, Rabu (6/7/2022). Gerai tersebut sekaligus yang kedua di Jawa Timur.

General Manager The Palace Jeweler Jelita Setifa mengungkapkan, pihaknya ingin hadir semakin dekat dengan para pencinta perhiasan di Sidoarjo.

“Kehadiran kami di Sidoarjo ini untuk memenuhi keinginan dan animo masyarakat yang ingin memiliki perhiasan emas dan berlian, serta untuk mengoleksinya,” ungkapnya.

Untuk itu, The Palace Jeweler meluncurkan koleksi Moela, yaitu perhiasan berlian asli yang dengan harga terjangkau Rp 888.000. Berlian Moela memiliki grade color H (kuadran warna near colorless), grade clarity atau karakteristik very slightly (VS), serta dipadukan dengan emas berkadar 18 karat/75 persen.

“Selain itu juga bersertifikasi SNI untuk memastikan ketepatan kadar emas pada perhiasannya,” jelas Jelita

Di gerai tersebut, pembeli The Palace Jeweler yang ingin mengetahui ketepatan kadar emas secara mudah dengan karatimeter. Alat ini dapat mengukur kadar emas dengan tingkat akurasi sampai dengan 99 persen. Layanan ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia, dan dihadirkan di semua gerai The Palace.

Jelita menekankan, semua upaya tersebut sejalan dengan kampanye 3T (Therlengkap, Therjangkau, Therjamin), yang dicanangkan The Palace, sebagai merek perhiasan nasional terkemuka di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK).

“Sesuai dengan kampanye 3T yang selalu disuarakan oleh The Palace, konsistensi kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dengan gerai-gerai baru ini merupakan upaya kami dalam menghadirkan produk-produk perhiasan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Jelita.

Untuk itu, setiap gerai The Palace yang dihadirkan selalu mengusung konsep megastore. Seluruh gerai menjadi one stop shopping destination untuk perhiasan emas.

Shanti, warga Sidoarjo yang ditemui saat membeli kalung untuk anak perempuannya mengakui, pilihan perhiasan yang ada di The Palace Jeweler cukup lengkap. “Di sini banyak pilihannya dan juga harganya sangat terjangkau,” tambahnya.

“Tadinya saya hanya mau membeli anting, tetapi sampai sini jadi berubah untuk membeli kalung dan cincin karena suami tertarik dengan cincin. Di sini, modelnya sangat banyak dan selalu up to date,” kata Tanti.

The Palace Jeweler sebagai merek perhiasan nasional memiliki lebih 1.500 perajin. Emas yang dihasilkan diproses mesin berteknologi terbaru, serta laboratorium khusus.

Selain itu, The Palace Jeweler juga menggandeng perancang fesyen ternama Indonesia, Anne Avantie dan juga Adjie Notonegoro, untuk turut berkolaborasi dalam perancangan perhiasan mereka.

Sumber: BeritaSatu.com