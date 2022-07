17 Perusahaan Diganjar Penghargaan Halal Award MUI

Bogor, Beritasatu.com - Sebanyak 17 perusahaan di sektor kosmetik, manufaktur, dan makanan minuman mendapat penghargaan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI dalam acara penganugerahan Halal Award 2022 di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, Kamis (7/7/2022).

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengatakan, kegiatan penganugerahan dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan mitra LPPOM MUI yang telah konsisten menjalankan prinsip-prinsip jaminan halal dengan sangat baik.

Sebanyak tiga kategori nominasi penghargaan diberikan LPPOM MUI pada penganugerahan Halal Award tahun ini. Di antaranya ialah Best of Halal Assurance System (HAS) Implementation, Best of New Comer Halal Certified Company, dan Favorite Halal Brand.

“Untuk nominasi Best of HAS Implementation, kriteria penilaian didasarkan pada konsistensi implementasi sistem jaminan halal (SJH) dan dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal,” kata Muti.

Terdapat delapan subkategori dalam nominasi tersebut, di antaranya manufaktur, rumah potong hewan (RPH), restoran, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perusahaan luar negeri, retailer, barang gunaan, dan farmasi.

“Pada nominasi Best of New Comer Halal Certified Company, kriteria penilaian juga didasarkan pada kualitas implementasi SJH dan kecepatan waktu penyelesaian proses sertifikasi halal,” terangnya.

Sebanyak lima sub kategori dalam nominasi ini, yakni manufaktur, RPH, restoran, UMKM, dan perusahaan luar negeri.

“Kedua nominasi ini dinilai tim juri internal LPPOM MUI,” imbuhnya.

Sedangkan pada kategori Favorit Halal Brand kriteria penilaian didasarkan pada kualitas implementasi jaminan halal untuk selanjutnya dilakukan voting melalui kanal media sosial LPPOM MUI.

“Voting tersebut melibatkan lebih dari 100.000 pemilih. Terdapat lima subkategori yakni food retail, kosmetik, beverage, restoran, dan food restaurant,” ucap Muti.

