Kematian Tragis Shinzo Abe, Presiden Jokowi Sampaikan Belasungkawa

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe dalam peristiwa penembakan di Kota Nara, Jepang bagian barat, Jumat (8/7/2022). Jokowi menyebutnya sebagai kejadian tragis.

Ungkapan belasugkawa disampaikan Presiden Jokowi melalui akun media sosial.

Jokowi menyebut meninggalnya PM terlama Jepang tersebut sebagai "kematian tragis".

"Izinkan saya untuk menyampaikan belasungkawa terdalam kami atas kematian tragis mantan PM Jepang Shinzo Abe," demikian unggahan dari akun twitter @Jokowi.

Disebutkan pula bahwa kontribusi Shinzo Abe dalam memperkuat kerja sama RI-Jepang akan selalu dikenang.

Allow me to extend our deepest condolences on the tragic demise of former PM Abe Shinzo of Japan.



We will always remember his contributions in strengthening RI-Japan cooperation. May the family of PM Abe and the Japanese people be given strength in this difficult time pic.twitter.com/JUS0Ehrw5V