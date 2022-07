Shinzo Abe Meninggal, Jokowi Sampaikan Belasungkawa

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas kematian Shinzo Abe, Jumat (8/7/2022). Diketahui mantan PM Jepang Shinzo Abe meninggal secara tragis setelah ditembak dari belakang pada hari ini, Jumat (8/7/2022).

Abe dikabarkan meninggal setelah ditembak dari belakang saat berpidato pada kampanye di Nara. Abe dua kali menjadi perdana menteri Jepang. Jabatan pertamanya pada periode 2006-2007 dan yang kedua pada 2012 hingga 2020.

“Izinkan saya untuk menyampaikan belasungkawa terdalam kami atas kematian tragis mantan PM Shinzo Abe dari Jepang,” kata Presiden Jokowi yang diunggah melalui akun Facebook @Presiden Joko Widodo, pada Jumat (8/7/2022) malam.

Allow me to extend our deepest condolences on the tragic demise of former PM Abe Shinzo of Japan.



We will always remember his contributions in strengthening RI-Japan cooperation. May the family of PM Abe and the Japanese people be given strength in this difficult time pic.twitter.com/JUS0Ehrw5V