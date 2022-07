Politikus Gerindra Tolak Pembelian Pertalite Pakai MyPertamina

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menolak keras kebijakan pembelian BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite melalui aplikasi MyPertamina. Bambang menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi.

Menurut Bambang, Pertamina seharusnya fokus menjamin ketersediaan BBM dan memastikan kelancaran distribusi. Hal ini mengingat BBM merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dia menegaskan Pertalite bukan merupakan BBM subsidi. Menurutnya BBM bersubsidi adalah Premium RON 88 sebagaimana yang berlaku pada era Orde Baru hingga era Presiden SBY. BBM bersubsidi adalah Solar dan Premium.

"Bahan bakar minyak bersubsidi era Presiden Soeharto di tahun 1998, Premium seharga Rp 1.200 per liter, sedangkan di zaman SBY tahun 2012 Premium dan Solar seharga sama Rp 4.500 per liter. Padahal harga minyak mentah dunia waktu itu sebesar USD 145 per barel, di mana saat ini harga minyak mentah dunia sekitar USD 100 per barel, sedangkan penggunaan Premium tidak dibatasi di zaman orde baru dan SBY," ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).

"Sedangkan saat ini BBM bersubsidi harus menggunakan Pertalite yang harganya jauh lebih tinggi daripada Premium, maka harusnya Pertalite saat ini tidak boleh dibatasi penggunaannya karena berfungsi sebagai pengganti BBM subsidi Premium," ungkap Bambang menambahkan.

BHS, sapaan akrab Bambang, mengemukakan, masyarakat berhak mendapatkan BBM bersubsidi baik Premium RON 88 maupun Solar. Hal ini mengingat transportasi publik di Indonesia belum terkoneksi dengan baik dari satu titik ke titik lainnya, serta tidak terjadwal dan tarifnya mahal.

Konsekuensinya, kata BHS, semua masyarakat masih harus menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor agar bisa mempercepat perjalanan serta menepatkan waktu sesuai dengan kebutuhannya dan menekan biaya transportasi.

"Bila masyarakat menggunakan transportasi publik di Indonesia menjadi sangat mahal bisa jauh lebih mahal daripada menggunakan transportasi pribadi, sehingga dapat dikategorikan masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi bukan hanya masyarakat kaya, tetapi juga termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tujuannya untuk penghematan bila dibandingkan dengan menggunakan transportasi publik," jelas alumnus ITS Surabaya.

BACA JUGA CC Besar, Ini Daftar Mobil yang Tidak Boleh Minum Pertalite

Hal ini, kata BHS, berbeda dengan negara-negara yang transportasi publiknya sudah terkoneksi dengan baik, seperti Jepang, Singapura dan negara Eropa Barat. Masyarakat di negara-negara tersebut memanfaatkan transportasi publik secara maksimal karena lebih murah dan tepat waktu.

"Sementara itu, di Malaysia, pemerintahnya merasa bahwa transportasi publik belum bisa maksimal memenuhi kebutuhan masyarakatnya walaupun transportasi publik di Malaysia jauh lebih baik konektivitasnya dibanding dengan di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah Malaysia tahu diri dan tetap memberikan subsidi bahan bakar yang diberikan kepada masyarakatnya," ungkapnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com