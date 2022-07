Kasus Pencabulan di Jombang, Polisi Sudah On The Right Track

Jakarta, Beritasatu.com – Proses hukum terhadap tersangka pencabulan santriwati Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi (42) di Jombang, Jawa Timur, memasuki babak baru. Polri telah mengamankan tersangka Bechi pada Kamis, 7 Juli 2022 malam, setelah kasus ini pertama kali dilaporkan pada 2019 silam. Pada kasus ini, Kompolnas menilai langkah polisi sudah on the right track.

Korban pencabulan telah melaporkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Bechi sejak 2019 lalu. Namun, belum juga dilakukan penangkapan terhadap tersangka meskipun kepolisian telah memasukkan daftar pencarian orang (DPO) selama enam bulan.

BACA JUGA Ini Peran 5 Tersangka Simpatisan Pelaku Pencabulan

Tersangka Bechi merupakan anak dari pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah, KH Muhammad Muchtar Mu'thi.

Bechi dilaporkan telah melakukan dugaan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur. Laporan Polisi tersebut diterima Polres Jombang dan terdaftar dengan Nomor LP: LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG.

“Kasus ini dilaporkan di Polres Jombang pada 2019 dan status tersangka sudah ditetapkan kepada MSAT,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, saat dihubungi pada Sabtu (9/7/2022).

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com