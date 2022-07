"New York-Indonesia Investment Forum", Buka Peluang Investor ke Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai negara yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, membuka peluang Indonesia menjadi negara yang maju dan masuk 4 besar dari segi ekonominya. Ini berdasarkan geografi, populasi, sumber daya alam, dan lokasinya yang strategis. Hal itu diungkapkan Mychal Jefferson selaku Chairman Hamerslag Private saat berbicara di webinar road to "New York-Indonesia Investment Forum".

"Saya pikir Indonesia akan menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar ke 4 di dunia berdasarkan geografi, populasi, pilar terpenting yang dimiliki Indonesia adalah lokasi, sumberdaya alam dan sumber daya manusia, terutama generasi muda. Jal itu mendorong banyak Investor ekonomi di dunia banyak investor sangat tertarik untuk ikut berinvestasi di Indonesia," ungkap Mychal.

Sementara itu, Founder & Chairman Indonesia Investment Forum, Christovita Wiloto menerangkan bahwa kegiatan ini perlu dilakukan untuk melihat peluang bagi para investor masuk ke Indonesia.

"Kegiatan seperti ini penting untuk membuka peluang investor melihat Indonesia. Karena Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan investasi, serta peluang investasi yang sangat besar bagi seluruh investor global. Oleh sebab itu sejak tahun 2013, 'Indonesia Investment Forum' terus diselenggarakan di Singapore dan Hongkong karena di situ banyak pengusaha yang mungkin bisa melirik Indonesia menjadi negara yang bisa dijadikan untuk berinvestasi," terang Christovita.

Diterangkan pula oleh Christovita, "New York-Indonesia Investment Forum" akan fokus membahas kebutuhan investasi per sektor industri di Indonesia, yakni untuk infrastruktur, pertanian, manufaktur, properti, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan logistik.

"Sektor yang bisa berkembang seperti perkebunan dan kehutanan, satelit dan telekomunikasi, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, perikanan, penerbangan, dan startup, juga perlu mendapat perhatian, agar bisa berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Terlebih Indonesia memiliki jumlah populasi dan kebutuhan yang tinggi di semua sektor," tegasnya.

Melalui event ini, pihaknya berharap bisa membuka mata dunia, khususnya bagi investor global untuk mau menginvestasikan dananya di semua sektor yang diharapkan bisa membuat Indonesia menjadi negara maju.

"Goals dari 'New York-Indonesia Investment Forum' ini adalah menjembatani kebutuhan investasi pelaku Bisnis dan juga pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, dengan para investor global. Dan untuk selanjutnya, Tiga webinar gratis road to 'New York-Indonesia Investment Forum' by Sector Series 2022 akan diadakan pada Juli dan Agustus 2022. Topik Invest in Indonesia Infrastructure part 2 akan diadakan pada tanggal 20 Juli dan kemudian pada September, Oktober, dan November 2022 kami akan mengadakan konferensi langsung di New York City Untuk informasi lain silakan kunjungi www.indonesiainvestmentforum.com," tandasnya.

