Ini Tanggapan KLHK Mengenai Naiknya Tarif TN Komodo

Jakarta, Beritasatu.com - Tarif ke Taman Nasional (TN) Komodo NTT bakal mencapai Rp3,75 juta per orang yang berlaku setahun. Rencana itu diungkapkan Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di TN Komodo, Carolina Noge. Kebijakan ini sangat ideal untuk kepentingan konservasi alam terutama kelangsungan komodo dan habitatnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nandang Prihadi menyatakan untuk saat ini pihaknya sudah melakukan kajian daya dukung daya tampung.

Di mana hasilnya untuk kelestarian ekosistem Taman Nasional dan juga kelestarian satwa liar seperti komodo, rusa, dan lainnya. Maka dari itu, pengunjung ke Taman Nasional Komodo harus dibatasi.

"Namun terkait soal tarif atau nilai masuk ke TN Komodo tersebut juga bukan dari KLHK, sehingga bukan ranah kami untuk mengklarifikasi hal tersebut," katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (9/7/2022).

Menurutnya, untuk jumlah pengunjung idealnya adalah sekitar 210.000 pengunjung per tahun. Jumlah ini kurang lebih sama dengan jumlah pengunjung di tahun 2019.

Tarif masuk ke Taman Nasional Komodo merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut oleh unit pelaksana teknis KLHK yaitu Balai TN Komodo.

Besaran PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2014 tentang jenis PNBP di Kementerian Kehutanan. Besaran PNBP tersebut diterapkan untuk semua pengunjung yang masuk dan beraktivitas dalam kawasan Taman Nasional Komodo. PNBP bernilai tetap.

PNBP hanya bagian dari biaya berwisata, karena dalam berwisata tentu ada nilai jasa-jasa lain yang harus ditanggung pengunjung di antaranya transportasi, akomodasi dan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Sementara untuk pengenaan jasa-jasa tersebut yang mungkin berdampak pada variabel biaya yang berbeda-beda dari setiap tour operator.

"Tetapi, misalnya saja yang sekarang terjadi kan pengunjung ke TN Komodo hampir semuanya pakai travel agent atau tour operator atau event organizer (EO), tentu ada tarif tertentu sesuai service yang diberikan," ungkap Nandang.

Misal, lanjut dia, kapalnya memakai jenis kapal apa, apakah ada diberikan konsumsi selama perjalanan dari Labuan Bajo ke pulau-pulau di Taman Nasional Komodo, kualitas guide, dan service lainnya.

"Hal inilah yang mungkin menyebabkan harga-harga berbeda karena service berbeda, sehingga sering terjadi misunderstanding harga yang dibayar pengunjung ke travel agent dianggap sebagai harga yang dibayar ke TN Komodo, padahal itu adalah harga penawaran dari travel agent," ucap Nandang.

Dari paparannya dijelaskan bahwa sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2012, harga karcis masuk pengunjung umum Balai TN Komodo untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp150.000 per orang per hari. Sementara untuk wisatawan nusantara sebesar Rp5.000 /orang per hari.

"Padahal jelas, itu bukan dari Balai TN Komodo atau dari KLHK karena kalau PNBP harganya tetap sesuai yang ada dan untuk saat ini sesuai PP 12," pungkasnya.

