Indonesia Jadi Pasar Potensial untuk Dunia Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar potensial untuk dunia digital.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia per 2022, mencapai 210 juta pengguna. Atau naik 35 juta pengguna dari sebelum pandemi Covid-19. Data We Are Social menunjukkan per Januari 2022, pengguna aktif media sosial (medsos) di Indonesia mencapai 191 juta orang.

Berangkat dari fakta itu, maka Business Director Matamaya, Anton Kurnianto mengatakan meningkatkan digital exposure melalui digital marketing adalah jalan yang harus diambil oleh brand. Melalui digital marketing, merek dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tak terbatas oleh letak geografis dan juga bisa membidik konsumen yang spesifik sebagai target promosi.

"Untuk memastikan bahwa aktivitas digital yang brand lakukan sudah benar dan relevan dengan target pasarnya, maka brand membutuhkan sebuah parameter yang dapat mengukur performa upaya-upaya yang sudah mereka lakukan di media sosial," kata dia dalam keterangannya pada Minggu (10/7/2022).

BACA JUGA Literasi Digital, Cara Mengamankan Diri di Media Sosial

Namun sebagai hal yang relatif baru, umumnya para marketer tidak memiliki atau minim pengalaman di bidang digital marketing untuk bisa melakukan evaluasi tersebut.

"Tingginya kebutuhan akan sebuah tools yang bisa digunakan untuk melihat dan menilai performa aktivitas digital di media sosial, yang mendorong kami untuk mengembangkan tools Matamaya," tambah Head Developer Sahri Ramadhan.

Dikatakan, tools tersebut merupakan media sosial monitoring performance dan listening tools yang bisa digunakan untuk melihat performa sebuah brand di semua aset media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, dan YouTube.

Matamaya juga menyediakan unduhan berupa data olahan yang berformat pptx untuk mempermudah marketer dalam mempresentasikan data, ataupun format xlsx sebagai sumber data untuk membuat grafik sesuai kebutuhan.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com