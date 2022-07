Cacar Monyet di AS Hampir 800 Kasus, Pakar Lontarkan Kritik

Washington, Beritasatu.com- Cacar monyet di Amerika Serikat (AS) hampir mencapai 800 kasus. Seperti dilaporkan Xinhua, Minggu (10/7/2022), para pakar pun mengkritik kelemahan dalam sistem kesehatan masyarakat untuk mengatasi wabah yang merebak cepat. AS telah melaporkan 767 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi di 39 negara bagian pada Jumat (8/7).

“Kami mengalami masalah dengan manajemen rantai pasokan dan logistik ketika menyangkut vaksin dan pengujian,” kata Amira Albert Roess, profesor kesehatan global dan epidemiologi di Universitas George Mason.

New York memiliki jumlah kasus cacar monyet tertinggi di negara itu dengan 153 kasus, diikuti oleh California pada 136 dan Illinois pada 91, menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) mengumumkan pada Kamis bahwa mereka akan mendistribusikan 144.000 dosis vaksin Jynneos dua suntikan, yang disetujui untuk cacar monyet dan cacar, ke kota-kota dan negara bagian mulai Senin untuk mengatasi wabah tersebut.

Dosis ini berada di atas 56.000 dosis yang disediakan departemen minggu lalu, di mana 41.000 dosis telah dikirimkan.

Awal pekan ini, CDC juga mengumumkan bahwa perusahaan kesehatan AS Labcorp telah mulai menguji cacar monyet di lab utamanya di North Carolina, yang dapat menerima sampel dari seluruh negeri.

Menurut CDC, Labcorp berharap dapat melakukan hingga 10.000 tes seminggu, yang akan menggandakan kapasitas pengujian negara itu.

Menurut HHS, empat laboratorium komersial lainnya juga diperkirakan akan memulai pengujian dalam beberapa minggu mendatang.

“Para ahli khawatir bahwa kelemahan lama dalam sistem kesehatan masyarakat AS memberi virus kesempatan untuk mengakar,” bunyi satu laporan dari The New York Times.

Tanggapan di Amerika Serikat lamban dan malu-malu, mengingatkan pada hari-hari awal pandemi Covid-19, menimbulkan pertanyaan yang meresahkan tentang kesiapan negara untuk ancaman pandemi, The New York Times mengutip pernyataan para ahli.

Kasus cacar monyet pertama di AS dilaporkan pada bulan Mei, tetapi tes tidak akan tersedia sampai sekitar bulan ini.

Vaksin akan kekurangan pasokan selama berbulan-bulan lebih lama. Pengawasan tidak merata, dan jumlah kasus resmi kemungkinan terlalu rendah, menurut laporan itu.

Bahkan ketika Covid-19 memasuki tahun ketiga, sistem kesehatan masyarakat AS tetap menjadi tambal sulam yang lumpuh, birokrasi yang kekurangan dana tampaknya tidak mampu melakukan tindakan cepat dan kuat, kata laporan itu.

“Kekurangannya telah bertahan selama beberapa dekade, melalui banyak pemerintahan. Kami memiliki peluang yang sangat bagus untuk memadamkan wabah ini jika kami menerapkan pengetahuan dan sumber daya yang kami miliki dengan tepat,” kata Amira Albert Roess, profesor kesehatan global dan epidemiologi di Universitas George Mason.

