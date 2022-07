Menteri PUPR Ungkap Jokowi Akan ke IKN 3 Bulan Sekali

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) setiap tiga bulan sekali. Kunjungan ini dilakukan Jokowi untuk meyakinkan banyak pihak, termasuk masyarakat, bahwa ibu kota negara benar-benar akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).

“Mungkin tiga bulan sekali, beliau (Presiden) akan ke sana. Untuk memberi semangat dan menghangatkan terus supaya orang yakin kita mau pindah,” kata Basuki Hadimuljono.

Menurut Basuki, Presiden Jokowi meminta pembangunan Istana Presiden sudah selesai pada Desember 2024. “Ya 2024, sampai Desember,” ujar Basuki Hadimuljono.

Dia mengatakan pemerintah akan menandatangani kontrak land development atau pengembangan lahan di IKN pada 15 Juli 2022. Setelah itu, akan diatur pembagian lahan untuk membangun Istana Kepresidenan hingga kantor kementerian dan lembaga.

Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan lelang desain awal kawasan IKN. Basuki mengungkapkan lelang masih diikuti oleh peserta dari lokal atau dalam negeri. Belum ada peserta lelang dari luar negeri atau perusahaan asing.

Setelah ditemukan pemenang lelangnya, maka pembangunan IKN akan segera dimulai. Misalnya, seperti water supply, sanitasi, dan infrastruktur jalan tol. Kemungkinan infrastruktur jalan ke arah Presiden akan ada enam lajur. Namun, bukan two way traffic, melainkan one way dalam enam lajur.

Kemudian, pemerintah akan mulai membangun hunian untuk para pekerja di IKN pada Agustus 2022. Hal ini dilakukan karena pemerintah tak mau para pekerja itu membangun bedeng sendiri. Jumlah pekerja diperkirakan akan mencapai 200.000 orang.

“Karena banyak mungkin sampai 200.000-an pekerja konstruksi. Jangan sampai mereka bikin bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu. Dapur umumnya. Jadi, nanti ada kedisiplinan jam 7 berangkat, jam 12 jemput makan, jam 1 berangkat. Walaupun itu bukan baru, tetapi cara baru di dunia konstruksi,” terang Basuki Hadimuljono.

Diketahui, Presiden Jokowi terakhir berkunjung ke IKN Kalimantan Timur bersama pemimpin redaksi media pada 22 Juni 2022. Sebelumnya, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana pernah berkemah semalam di IKN pada 14 Maret 2022.

Sumber: BeritaSatu.com