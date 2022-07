Hari Ini Pemakaman Abe, Pemerintah Jepang Beri Penghormatan

Tokyo, Beritasatu.com – Pemakaman Shinzo Abe yang tewas tertembak pada Jumat dijadwalkan berlangsung hari ini, setelah kemarin Pemerintah Jepang memberi penghormatan kepada mantan perdana menteri itu dengan Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum.

Peringatan diadakan Senin (11/7/2022) malam untuk Abe, perdana menteri terlama di negara itu, di Kuil Zojoji di Tokyo, dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan anggota parlemen lainnya hadir. Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang sedang berkunjung ke Jepang, juga menghadiri upacara tersebut, kata seorang pejabat Departemen Keuangan.

Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako mengirim bunga dan mengirim bendahara kekaisaran untuk membakar dupa, menurut Kenji Ikeda, wakil pelayan utama Badan Rumah Tangga Kekaisaran.

Abe adalah mantan perdana menteri keempat yang menerima penghargaan di bawah Konstitusi pascaperang, setelah Shigeru Yoshida, Eisaku Sato, dan Yasuhiro Nakasone. Dia juga telah dihormati dengan Junior First Rank of Court, kata Kantor Kabinet.

Ikeda mengatakan pada konferensi pers bahwa dia memiliki kesan bahwa pasangan kekaisaran mungkin merasa sangat menyesal dan berduka atas kematian Abe, dan prihatin dengan keluarga yang ditinggalkan.

Abe masih menjabat ketika kaisar naik takhta pada 2019 setelah ayahnya Kaisar Akihito turun tahta.

The Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum terbuat dari emas murni dan dikenakan oleh kaisar, dan telah diberikan kepada beberapa kepala negara asing yang berkunjung di masa lalu.

Pemakaman Abe dijadwalkan pada hari Selasa (12/7/2022) secara pribadi di kuil Tokyo, dengan mantan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk hadir.

