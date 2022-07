Menkes: Penggunaan Masker di Ruang Terbuka Hanya Imbauan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sakidin mengatakan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berupa imbauan.

"Pak Presiden mengimbau karena sekarang ada kenaikan kasus lebih baik kita waspada. Jadi temen-temen kalau kerumunan kayak gini, apalagi ada beberapa yang batuk. Baik itu di dalam atau di luar ruangan, lebih baik kita pakai masker," kata Budi usai acara Launching Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB Berkualitas, di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Budi mengatakan memakai masker di ruang tertutup dan ruang terbuka merupakan arahan sebagai tindakan kewaspadaan sebagaimana arahan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Budi juga menjelaskan soal penularan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sekitar 2.200 per hari, dan masih tergolong sangat baik karena masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yaitu 7.800 per hari.

"Jadi selama masih di bawah 7.800, itu standar WHO-nya, masih PPKM level 1. Tetapi definisi WHO ya. Pakai istilah transmission indicated. Selama masih di bawah 7.800 di mata WHO kondisinya (Indonesia) masih sangat baik. Tapi kembali lagi, Bapak Presiden kan orangnya sangat waspada ya," pungkas Budi.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan masker harus dipakai di dalam dan luar ruangan selama pandemi Covid-19 masih ada di Indonesia.

