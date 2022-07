Transformasi Kultural, Pegadaian Berikan Beasiswa ke Amerika dan Eropa

Jakarta, Beritasatu.com- Pegadaian memberikan beasiswa bagi Insan Pegadaian berprestasi untuk melanjutkan pendidikan Master in Business Administration (MBA) di Amerika Serikat dan Eropa. Penerima beasiswa melanjutkan pendididikan MBA ke luar negeri, yang masuk dalam Top 50 University. Beasiswa ini merupakan komitmen PT Pegadaian untuk menjadikan perusahaan sebagai pabrik talenta dengan SDM unggul.

“Beasiswa ini menjadi bukti nyata, bahwa manajemen sangat memperhatikan peningkatan kompetensi para karyawan, tentunya melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. Semoga, kompetensi Insan Pegadaian ini dapat terus berkembang, untuk menciptakan pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan dalam siaran pers, Selasa (12/7/2022).

Damar mengatakan, beasiswa diberikan sebagai implementasi strategi transformasi groom talent untuk meningkatan pengetahuan dan pengalaman karyawan. Hal tersebut diharapkan meningkatkan kompetensi Insan pegadaian dan berdampak positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Kesempatan untuk mendapatkan beasiswa terbuka bagi seluruh internal Pegadaian yang telah memenuhi syarat dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang ditetapkan. Tahun ini, terpilih 10 kandidat terbaik yang akan diberangkatkan, yaitu:

1. M Fatih Askarillah (Kantor Area Medan 1) - Kelley Business School (Indiana University)

2. Marco Gilbert (Kantor Wilayah XII) - Simon Business School (University of Rochester)

3. Muh Idris Mappakaya Syar (Divisi Perencanaan Strategis) - Babson College

4. Fendy Wahyu W. (Divisi Akuntansi) - McDonough School of Business (Georgetown University)

5. Defri Nael Sianipar (Divisi Manajemen Kinerja Perusahaan) - McDonough School of Business (Georgetown University)

6. Nanian Massudi (Divisi Produk Mikro Fidusia) - George Washington University

7. Darma Satria (Kantor Cabang Simpanglimun) - EDHEC Business School (France)

8. Feri Andhika Syah Putra Pelawi (Kantor Cabang Medan Utama) - EDHEC Business School (France)

9. Wulan Widi Astuti (Kantor Wilayah XI) - EDHEC Business School (France)

10. Beny Wibisono (Kantor Wilayah VII) - EDHEC Business School (France)

Pada kesempatan ini, Damar mengucapkan selamat pada sepuluh peserta terbaik yang telah mendapat beasiswa pendidikan dari Pegadaian. Damar juga berharap momen ini dapat menambah semangat seluruh Insan Pegadaian, untuk ikut serta mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti program beasiswa berikutnya.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta, semoga teman-teman dapat menyelesaikan program pendidikan dengan serius, serta berhasil mendapatkan nilai yang membanggakan dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” tambah Damar.

