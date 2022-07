KLHK: Tarif Masuk TN Komodo Sesuai Aturan, Apa yang Harus Diturunkan?

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nandang Prihadi mengaku bingung apa yang harus diturunkan dari tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, tarif masuk TN Komodo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya justru bingung apa yang harus diturunkan? Karena tarif di TN Komodo sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, dan itu sudah diterapkan sejak lama. Kalau ada informasi yang menyatakan adanya kenaikan tarif, silakan dikonfirmasi ke pihak yg menyatakan tersebut," katanya kepada Beritasatu.com, Selasa (12/7/2022).

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2014, tarif masuk TN Komodo untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 150.000 per orang per hari. Sementara untuk wisatawan nusantara sebesar Rp 5.000 per orang per hari.

Sementara Pemprov NTT menetapkan tarif masuk ke Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang per 1 Agustus 2022. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tarif masuk bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp 3,75 juta per orang.

"Terkait siapa yang berhak berwenang menurunkan soal tarif, silahkan dikonfirmasi pada yang menyatakan hal tersebut, karena hal itu bukan dari KLHK, sehingga bukan ranah kami untuk mengklarifikasi hal itu," ucap Nandang.

Tarif masuk TN Komodo merupakan salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut oleh unit pelaksana teknis KLHK yaitu Balai TN Komodo.

Besaran PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2014 tentang jenis PNBP di Kementerian Kehutanan. Besaran PNBP tersebut diterapkan untuk semua pengunjung yang masuk dan beraktivitas dalam kawasan Taman Nasional Komodo. PNBP bernilai tetap.

PNBP hanya bagian dari biaya berwisata, karena dalam berwisata tentu ada nilai jasa-jasa lain yang harus ditanggung pengunjung di antaranya transportasi, akomodasi dan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Sementara untuk pengenaan jasa-jasa tersebut yang mungkin berdampak pada variabel biaya yang berbeda-beda dari setiap tour operator.

"Tetapi, misalnya saja yang sekarang terjadi kan pengunjung ke TN Komodo hampir semuanya pakai travel agent atau tour operator atau event organizer (EO), tentu ada tarif tertentu sesuai service yang diberikan," ungkap Nandang.

Misal, lanjut dia, kapalnya memakai jenis kapal apa, apakah ada diberikan konsumsi selama perjalanan dari Labuan Bajo ke pulau-pulau di Taman Nasional Komodo, kualitas guide, dan service lainnya.

"Hal inilah yang mungkin menyebabkan harga-harga berbeda karena service berbeda, sehingga sering terjadi misunderstanding harga yang dibayar pengunjung ke travel agent dianggap sebagai harga yang dibayar ke TN Komodo, padahal itu adalah harga penawaran dari travel agent," ucap Nandang.

Dari paparannya dijelaskan bahwa sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2012, harga karcis masuk pengunjung umum Balai TN Komodo untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 150.000 per orang per hari. Sementara untuk wisatawan nusantara sebesar Rp 5.000 per orang per hari.

"Padahal jelas, itu bukan dari Balai TN Komodo atau dari KLHK karena kalau PNBP harganya tetap sesuai yang ada dan untuk saat ini sesuai PP 12," jelas dia.

Alasan Tarif Naik

Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo, Carolina Noge, menjelaskan, mulai 1 Agustus 2022 wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo dikenakan tarif masuk sebesar Rp 3,75 juta per orang untuk satu tahun.

Nominal tersebut bukan hanya sekadar untuk tiket masuk, melainkan sebagai biaya kontribusi konservasi. Pembatasan kunjungan dan biaya tiket tersebut hanya akan diberlakukan di Pulau Padar dan Pulau Komodo serta perairan sekitarnya.

Carolina mengatakan besaran biaya tiket dan konservasi ini sudah diperhitungkan dalam kajian, dan sudah melalui kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Biaya yang dibebankan kepada wisatawan tersebut berlaku kolektif untuk aktivitas wisata di Pulau Komodo, Pulau Padar, Pantai Pink, hingga kegiatan di sekitar perairan area Taman Nasional," kata dia dalam keterangannya.

Biaya konservasi yang dikenakan ke setiap pengunjung ini nantinya akan digunakan sebagai program-program konservasi, yaitu penguatan kelembagaan dengan memperbanyak kajian-kajian ilmiah dan pelatihan untuk masyarakat sekitar, pengamanan dan pengawasan di wilayah konservasi, pemberdayaan wisata alam seperti digitalisasi manajemen pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

“Di dalam biaya konservasi tersebut sudah ada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yang kami bungkus bersama. Salah satunya adalah suvenir, jadi setiap pengunjung akan mendapat suvenir dari hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Ini akan kami dampingi dan tambah nilai ekonominya,” pungkasnya.

