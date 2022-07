Kampus Merdeka Beri Kesempatan Mahasiswa Belajar Fleksibel

Jakarta, Beritasatu.com - Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar lebih fleksibel. Dalam hal ini, mahasiswa dapat belajar sesuai dengan keinginannya secara terstruktur tidak hanya di kampus tetapi bisa di luar kampus.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, yang digelar secara daring, Rabu (13/7/2022).

Nani menuturkan kebijakan MBKM ini merupakan sebuah konsep transformasi pendidikan tinggi untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di era digital.

“Konsep Merdeka Belajar yakni kebebasan untuk belajar. Bagaimana mahasiswa lebih bebas dalam memilih cara belajarnya untuk memenuhi kompetensi yang lebih komprehensif sesuai dengan yang dibutuhkan perkembangan zaman khususnya di era digital nanti,” ujar Nani.

Nani menuturkan perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di era digital. Oleh karena itu, dunia pendidikan membutuhkan sebuah akselerasi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan era digital.

Dikatakan Nani, melalui MBKM menjawab kebutuhan zaman karena situasi saat ini berada pada dua perkembangan, yakni dari sisi komunitas society berada pada situasi 5.0. Sementara di industri berada di revolusi industri 4.0.

Situasi industri berada pada 4.0 ini semua kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi (IT) serta sudah mulai masuk pada tahap mengutamakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), machine learning, deep learning dan lainnya. Dengan begitu, SDM yang dihasilkan harus dapat menjawab tantangan tersebut.

“Situasi ini tidak ditolak, dan kita (Kemendikbudristek) harus merespons dengan positif untuk bisa ikut dalam memberikan kontribusi terbaik melalui MBKM,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com