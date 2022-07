Program Kampus Merdeka Dapat Diikuti Semua Mahasiswa

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi menegaskan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat diikuti oleh semua mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Tanah Air.

Mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM, maka mereka harus mengikuti tahap seleksi guna melihat kesungguhan dan wawasan kebangsaan. Kemudian setelah lulus, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan.

BACA JUGA Kampus Merdeka Beri Kesempatan Mahasiswa Belajar Fleksibel

“Kampus Mengajar ini terbuka untuk siapa saja, tetapi mereka mengikuti beberapa tes untuk melihat kesungguhan dan wawasan kebangsaan ada materi seleksinya,” kata Nani pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (13/7/2022).

Nani menuturkan, mahasiswa yang lolos tahap seleksi program MBKM, harus mendaftar ulang sebelum melakukan pembelajaran di luar kampus.

Mahasiswa dapat mengikuti satu dari delapan program MBKM meliputi pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, riset, membangun desa melalui KKN kebangsaan, projek mandiri, kewirausahan mahasiswa, dan proyek kemanusiaan.

BACA JUGA Program Inovasi Wujudkan Semangat Merdeka Belajar

Setiap program yang diikuti mahasiswa ini akan mendapat bobot 20 satuan kredit semester (SKS) bahkan lebih dari para pelaku dan perusahaan teknologi.

Nani menegaskan bahwa MBKM hadir untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif melalui berbagai jalur.

Oleh karena itu, Nani mengatakan bahwa program MBKM yang tengah berlangsung saat ini membutuhkan kerja sama dari semua stakeholders. Hal ini karena membutuhkan kesamaan pandangan sehingga dapat bergerak bersama.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com