MBKM Hadirkan Konsep Belajar Sesuai Karakteristik Milenial

Jakarta, Beritasatu.com - Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberi kebebasan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan keinginan, sehingga konsep pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik milenial.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi mengatakan, dalam konsep MBKM, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih cara belajarnya.

Hal ini karena MBKM memiliki 8 program meliputi pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, riset, membangun desa melalui KKN kebangsaan, projek mandiri, kewirausahan mahasiswa, dan proyek kemanusiaan. Setiap program yang diikuti mahasiswa ini akan mendapat bobot 20 satuan kredit semester (SKS) bahkan lebih dari para pelaku dan perusahaan teknologi.

“Mahasiswa relatif semangat karena mungkin mengakomodasi karakteristik milenial. Lebih fleksibel, misalnya saya pengen lebih ke masyarakat atau sebuah industri. Nah itu dimungkinkan karena ada pilihan itu,” kata Nani pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (13/7/2022).

Selain memberi kebebasan, Nani menambahkan, program MBKM ini juga menyediakan insentif bagi mahasiswa. Misalnya, ketika mahasiswa memilih untuk mengikuti program Kampus Mengajar, maka mereka akan mendapat insentif berupa uang untuk memenuhi kebutuhan selama beraktivitas.

Nani menjelaskan bahwa kebijakan MBKM ini mengimplementasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar proses pembelajaran.

Menurut Nani, mahasiswa sangat tertarik mengikuti program ini, sehingga ia berharap dukungan dari perguruan tinggi sehingga program MBKM dapat berjalan lancar.

“Mahasiswa sangat tertarik, tidak berjalan lancar jika tidak ada support di perguruan tinggi, karena mahasiswa ada di perguruan tinggi,” kata Nani.

