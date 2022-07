Kemendikbudristek: MBKM Solusi Kebutuhan SDM Abad 21

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dari lulusan perguruan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi mengatakan kebijakan MBKM ini menjawab kebutuhan kompetensi lulusan abad 21 ini. Pasalnya, SDM dibutuhkan tidak hanya memiliki kemampuan hard skill, tetapi juga membutuhkan beberapa skill lebih komprehensif.

“Ada tantangan kebutuhan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan kita. Mulai dari keterampilan dasar yang meliputi literasi-literasi dasar. Misalnya, literasi, numerasi, saintifik, finansial literasi, literasi budaya. Kalau mengajarkan satu-satu hampir tidak mungkin untuk semua bidang yang lain. Tetapi dengan mengambil jalur belajar MBKM, maka secara integral beberapa kemampuan itu bisa sekaligus dipelajari,” kata Nani.

Hal ini disampaikannya pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (13/7/2022).

Nani menuturkan MBKM memiliki 8 program meliputi pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, riset, membangun desa melalui KKN kebangsaan, projek mandiri, kewirausahan mahasiswa dan proyek kemanusiaan.

Untuk itu, lanjut dia, ketika mahasiswa mengikuti salah satu program dari MBKM, maka mereka beradaptasi dengan situasi tersebut. Kemudian, ketika muncul persoalan, mereka harus belajar untuk dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kritis mengimplementasikan keterampilan-keterampilan dasar.

Menurut Nani, SDM lulusan perguruan tinggi harus memiliki kompetensi-kompetensi dasar karena tantangan di masa mendatang tidak dapat diprediksi.

