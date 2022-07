Ini Strategi Kemendikbudristek Cetak SDM Berkualitas

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mencetak sumber daya manusia (SDM) lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Adapun strategi Kemendikbudristek ini tertuang melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Untuk itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi mengatakan melalui MBKM, mahasiswa dibekali beragam aktivitas untuk menambah keahliannya serta mempersiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

BACA JUGA Kampus Merdeka Beri Kesempatan Mahasiswa Belajar Fleksibel

“Berharap anak milenial tetap semangat untuk mengoptimalkan semua kapasitas yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada karena dari sisi pendidikan lebih fleksibel,” kata Nani pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, diselenggarakan secara daring, Rabu (13/7/2022).

Dikatakan Nani, kebijakan MBKM memberi mahasiswa kemudahan. Mahasiswa dapat memilih jalur apa pun untuk menambah kenyamanan dalam belajar sehingga kompetensi yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengikuti satu dari delapan program MBKM meliputi pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, riset, membangun desa melalui KKN kebangsaan, projek mandiri, kewirausahan mahasiswa dan proyek kemanusiaan.

BACA JUGA Merdeka Belajar Terus Ciptakan Terobosan Pendidikan

Nani mengimbau mahasiswa sebaiknya memanfaatkan waktu untuk belajar dan tak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya.

Menurutnya, mahasiswa sebaiknya fokus membangun kompetensi seluas -luasnya, karena media belajar telah disiapkan.

“Karena dengan memiliki kompetensi akan membuat mahasiswa lebih siap dalam berkompetisi,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com