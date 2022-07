Perluas Akses MBKM, Kemendikbudristek Libatkan FRI

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi mengatakan, untuk memperluas akses kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), secara kelembagaan pihaknya telah berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan Forum Rektor Indonesia (FRI).

“Jadi segala sesuatu itu akan kita teruskan dengan melalui FRI serta koordinasi-koordinasi melalui permendikbudristek dan panduan. Ini harapannya bisa mengakomodasi berbagai perguruan tinggi,” kata Nani pada acara Next Gen Fest 2022 dengan topik “Freedom to Learn: Embracing a Better Future”, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (13/7/2022).

Nani menegaskan, secara konsep MBKM sangat jelas untuk memberi kesempatan mahasiswa belajar sesuai dengan keinginannya secara terstruktur.

Kebijakan MBKM ini mengimplementasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar proses pembelajaran.

Oleh karena itu, Kemendikbudristek terus berupaya mendistribusikan secara luas akses program MBKM, sehingga menyasar seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Kemendikbudristek dalam implementasinya menyediakan panduan hingga training of training (ToT), agar kebijakan MBKM dapat terlaksana dengan baik di semua perguruan tinggi.

